Un Beau Couple

Que se passe-t-il dans nos villes ? Les hommes s'enfuient comme des lapins, coupables, coupables, coupables !!!! Mais aux abris. Parfois même ils s'égaillent dans la gayitude, ce qui est le comble de l'indélicatesse envers la gent féminine. Restez donc, les gars, ne bougez pas tant. Les femmes vous aiment. Il y a toute une ingéniérie sociale derrière ces guerres imbéciles entre XX et XY. Faut pas y aller, faut pas marcher. Et vous les filles, souriez, vous n'en serez que plus belles. Mais pas à vous-mêmes en selfie, hein.

Rubrique "ça m'interpelle" : le battage récent autour d'un fait-divers allégué, advenu au Brésil où il a été diffusé aux heures de grande écoute, ainsi que dans toute la médiasphère occidentale. Il s'agit, du meurtre supposé d'une belle épouse par le beau mari, après violences.

Rien pourtant, quand on voit les images, qui mérite une telle publicité. Au Brésil et ailleurs, tous les jours, des hommes frappent des femmes au sang, les démolissent. On en parle localement et graphiquement, pas à l'international.

Or donc.

Est-ce une affaire montée de toutes pièces ? Un imbroglio juridique ? Tout est possible. Comment savoir, puisque nous ne disposons pas des éléments du dossier ?

Tâtonnons.

Dans cette affaire brésilienne, à qui profite le crime allégué, voilà le point de départ d'une analyse éclair.

Aux médias qui s'en sont emparés : ça rapporte. A ces "femmes" qu'hallucinent leurs auto-proclamées représentantes : d'éternelles victimes, faibles oiseaux tombés du nid, à long bec extracteur. A des personnes rémunérées pour pousser la gent féminine à la "résistance" et aux conflits avec les hommes, à base d'exhibition suspecte, de cris d'orfraie, voire de lois aussi impromptues qu'iniques. A des boursicoteurs-concierges qui se mêlent et se targuent depuis longtemps de "changer" les civilisations, les hommes, les femmes, les genres... qui vous tourneboulent les équilibres et les familles en deux lois, trois matraques. Tous étourdis sauf eux, c'est le but commercial. A un public démocrassifié, ravi de se défouler sur l'individu qu'on lui désigne.

Donc on se méfie : ça n'serait pas de la daube, leur fait-divers ? Un vrai faux film, de la télé-irréalité. Voyez ces enviables protagonistes, en pleine forme, aisés, instruits, proprets et blancs, envoyant de petits signes diabolo des deux mains au pauvre monde. Alors chez ces gens-là aussi on se chamaille, on se déteste, on se pousse du balcon ? Nooooon...

Que voyons-nous dans la vidéo (aucun son), par petites scènes filmées, collées les unes aux autres ?

1. Des mouvements insignifiants dans une voiture. Puis un homme qui en sort et plaque contre cette voiture une femme. Va-t-il l'embrasser ? On nous dit que non, il la cogne. Ah bon ?

2. L'homme s'écarte de la femme, contourne la voiture, la ferme apparemment. Madame reste là plantée, tranquillou, avec son petit sac à main. Elle l'attend.

3. Madame se cache derrière un poteau, la coquine. Monsieur revient sur ses pas, la débusque. Elle s'enfuit, il lui court après. Nan mais quelle brute, alors.

4. Madame ne veut pas avancer, mais monsieur a plus de muscle et la ceinture. Il la pousse dans l'ascenseur. Elle cherche (sans énergie) à appuyer sur un bouton. Il appuie sur un autre. Ce faisant, il doit la plaquer contre la paroi. Madame ne s'accroche à rien (elle pourrait), elle serre ses petits poings et fronce les sourcils en ouvrant la bouche, tout comme le ferait une (mauvaise) actrice.

5. A l'étage, monsieur pousse madame, toujours aussi peu coopérative, vers la sortie. On nous dit qu'ils sont arrivés à leur appartement.

6. On apprend sans rien voir que la femme est morte en tombant du balcon, et un témoin dit que l'homme l'a ramassée en criant : mi amor, réveille toi ! Du Wagner !

7, Monsieur traîne quelque chose d'inerte non identifiable, apparemment une femme, dans l'ascenseur. Puis il y nettoie des traces "de sang" : il vient, paraît-il, de remonter sa victime au domicile depuis la rue, et est ressorti pour nettoyer.

Le "témoignage" d'un voisin fait état d'une femme ayant les jambes à l'extérieur du balcon, avant la chute que personne n'a vue (mais on nous dit qu'il y a un film trop poignant pour être vu par le public ; décidément, quelle résidence bien surveillée !). Le voisin dit qu'il rentre alors chez lui, il s'en fout, car les scènes de ménage sont fréquentes dans ce couple par ailleurs normal. La femme est très jalouse (selon un autre témoin).

Madame, tant qu'elle est encore en vie, a tout au long de cette vidéo "qui va vous horrifier" un visage parfaitement lisse et blanc, aucune marque ni même de gifle, et des cheveux bien peignés. J'en appelle à vous mesdames : sortez-vous aussi bien lustrés, vos compagnons et vous, de vos mémorables scènes de ménage ? J'ai bien dit "vos compagnons et vous". Les femmes sont des tigresses !

Cet article n'est évidemment pas pour nier l'existence des vrais cogneurs de femmes, qui surabondent.

Mais en France, ce n'est pas le problème des Français. Les hommes de ce pays auraient plutôt tendance à se faire la belle, style tchao pantines. On leur tape bien trop dessus, médiatiquement parlant, sans compter le portefeuille.

Le problème des Français, c'est gagner assez pour pouvoir fonder une famille et la maintenir dans de bonnes conditions. Pour cela, il ne faut surtout pas se faire des guerres de couple, plutôt s'entr'aider.

Mais elle s'en fout, Marlène : elle est casée, grassement payée, bien décolletée. Rhooo mais elle reçoit peut-être des claques, après tout, la pauvre. Pour en vouloir comme ça à la moitié du genre humain.