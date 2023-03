Un billard à trois bandes pour les banques

Deux banques sont dans la tourmente aux États-Unis d’Amérique, la Silicon Valley Bank, et la Signature Bank, placées sous tutelle . D’autres pourraient suivre, et les marchés sont très nerveux. La fin du quantitative easing, ce laxisme monétaire inauguré après le 11 septembre 2001 outre Atlantique et importé en Europe après la crise des subprimes en 2008, est vraisemblablement la cause de ce problème. Les cyniques parleront de Darwinisme, les maillons les plus faibles sont exclus du jeu. Pour éviter un peu plus de chaos, l’administration Biden nationalisera en partie les pertes en remboursant les dépôts au-delà des strictes obligations du fond de garantie . Il faut éviter le bank run généralisé.

Notre grand argentier, Bruno Le Maire, nous dit de ne pas nous inquiéter . Il faut accorder toute confiance à ce si fiable prophète officiel de la Macronie, qui avait annoncé la mise à genoux de l’économie russe grâce aux sanctions de l’an dernier. Les banques françaises sont solides, il n’y a pas de risques de contagion.

Il a presque raison, les banques françaises sont en général plus solides que des banques américaines, et leurs bilans sont vraisemblablement plus propres. Cela tient à la prudence habituelle des banquiers français dans l’octroi des crédits. La frilosité fait sans doute perdre des opportunités, mais permet aussi d’éviter des sinistres.

Sauf que la liste des banques systémiques remise à jour en novembre 2022 comporte toujours quatre banques françaises sur 30 mondiales. Une banque systémique est l’une de celles dont la taille est si colossale, et dont l’imbrication et l’interdépendance dans le système financier si importantes que sa faillite entraînerait de graves désordres sur toute la finance mondiale, pouvant aller (c’est le sinistre maximum possible) jusqu’à induire la faillite de toutes les banques systémiques ou non.

Sauf que huit parmi ces 30 banques systémiques sont américaines, et qu’il n’est pas interdit d'imaginer qu’elles pourraient, elles aussi, être exposées à la contagion de ces banques faillies. Et comme elles sont systémiques, les vagues induites par leurs difficultés n’épargneront pas le reste de la finance mondiale. Les autres banques embarqueront de l’eau, perdront en flottabilité et en manœuvrabilité, et, au pire, elles couleront. Et elles se tourneront vers la puissance publique, c’est à dire vos impôts, pour une bouée de sauvetage : effacer l’ardoise et refaire le plein de jetons de casino.

Alors deux réflexions personnelles, et ma prophétie de Cassandre amateur.

La France a manqué deux opportunités : en 2008 les banques françaises ont été renflouées sans vraie contrepartie. En 2013, la loi de non-séparation des banque dite loi Moscovici (Mais Emmanuel Macron était au pilotage) a refusé l’obstacle de contraindre les banques à séparer banque de détail et banque de marché. Nous en payons le prix.

Les expressions « Too big to fail, too big to save, too big to jail » sont souvent utilisées. Trop gros pour faillir c’est l’arrogance que procure la taille démesurée, trop gros à sauver indique que le coût économique et social des sinistres serait immense, trop gros pour l’enfermer nous met en face de notre impuissance à imposer aux banques qui nous prennent en otage de ne pas desservir le bien commun .

La course au gigantisme tuera un jour le libéralisme effréné qui en a fait son carburant, sauf si assez de pouvoirs régaliens dans assez de pays décident de mettre fin à cette sujétion à la finance mondialisée.

Mais vous pouvez aussi faire confiance à Bruno Le Maire, ce Mozart bis de la finance qui n’a rien compris à la systémique des banques. Ce n’est en rien illégal.

