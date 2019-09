Un bonheur à retrouver dans les petits riens de notre vie !

Livide666, je ne prêche pas d’idéologie, je ne suis pas assez intelligent pour cela ! Non, je suis un irresponsable qui tente d’aider ceux qui sont dans la merde, ce n’est ni de gauche, ni de droite, c’est tenter d’être humain dans un monde cruel à plus d’un titre ! Et oui, je rencontre des élèves pour leur parler solidarité et je peux vous dire sincèrement que ces enfants et jeunes sont indignés par les injustices et veulent s’engager dans des actions dans leurs établissements scolaires. Avec eux, je privilégie le débat d’idées sans rien leur imposer et j’en apprends autant que ce que je peux leur apporter, croyez-le bien !

Alors, si faire tout cela, comme le font d’autres, c’est être un bobo et un clown, alors cela me va très bien ! Je tente de prôner un peu plus de fraternité et d’esprit d’engagement, quelque part cela rejoint aussi les combats de la classe ouvrière dont m’a tant parlé mon grand-père qui avait connu le Front Populaire en 1936 et des combats gagnés pour avoir les congés payés, des salaires décents, etc... Je ne sais si au fond je fais mal ou bien, mais j’y crois et on me donne en retour que du bonheur, que peut-on demander de plus ?!....