Un (bref) historique de la cheffitude

‘ Il n’y a guère d’exemple de système social complexe sans hiérarchie et il est même difficile d’en concevoir l’existence.’ Adeline Daumard (1924-2003, historienne). Pourquoi ? Comment ?

Indépendamment de toute espèce de force politique, l’évolution des sociétés humaines dépend de trois paramètres inter-corrélés mais distinguables : la densité de population, les apports technologiques, la division du travail. L’évolution sur une longue période ne dépend à peu près pas des individus ou de ceux qui prétendent les mener. Elle le fruit du temps qui passe qui permet d’innombrables expériences d’essais et erreurs, parfois teintées de raison, ‘génitrices’ d’innovations et de ruptures technologiques, elles-mêmes porteuses d’une structuration du milieu social pour les transformer en sociétés complexes où les éléments sont imbriqués, ce qui les rend difficiles à saisir.

La vie du chasseur-cueilleur durant le Paléolithique constitue le premier mode de subsistance de l'espèce. La densité de population est alors très faible, inférieure à 0,01 habitant/km2. La densité de population sur l'ensemble des terres émergées est actuellement de l’ordre de 50 habitant/km2 soit plusieurs milliers de fois plus. La surface de sol nécessaire pour assurer l’autonomie alimentaire d’un Homme moderne (sans eau, sans gaz, sans électricité…) est de l’ordre de 1000 m2. Pour la population totale de la France ceci représente 10% de la superficie totale. L’Homme du Paléolithique est débarrassé en grande partie des innombrables tutelles hiérarchiques que devront accepter ses successeurs et si l’on veut la même indépendance il faudra renoncer à tout ce qui est mis à disposition grâce aux énergies fossiles sources premières des dépendances.

Le Paléolithique commence il y a quelque 3 millions d’années avec l’apparition de l’âge de pierre. Viendra ensuite l’âge de bronze (à partir de 2700 avant J.C.) puis l’âge du fer (1100 av. J.-C.). Le bronze est un mélange de cuivre et d’étain, avec quelques autres métaux. L’alliage est obtenu en mélangeant les minerais d'étain et de cuivre dans des proportions convenables avant de les soumettre à l'action réductrice du feu. Des couches de minerais (Cu 3 (OH) 2 (CO 3 ) 2 , Cu 2 (AsO 4 )OH…) alternent avec des couches de charbon de bois qui servent à la fois au chauffage et à la réduction du minerai. La maîtrise de la métallurgie prit des centaines d’années et peu à peu façonna les sociétés. Les outils en métal remplaceront progressivement les outils en pierre moins performants. Le savoir de tailler la pierre ou le talent des chimistes ne permettaient certainement pas aux artisans de briguer la place de chef. La tribu souhaitait avant tout se protéger des attaques extérieures et privilégiait en conséquence les qualités de guerrier. Chacun s’abritait derrière le plus valeureux. Historiquement, les créateurs, les innovateurs ne feront jamais (ou très rarement) partie des gens de pouvoir. Mais, parallèlement, l’organisation des sociétés est bouleversée par les apports inventifs. La chasse est pratiquée en petits groupes, de 20 à 30 membres, afin qu’il y ait assez de chasseurs pour pouvoir traquer les animaux mais pas trop pour éviter les conflits et les luttes internes. Les Hommes passèrent graduellement de la cueillette de céréales sauvages et de la chasse à la production de plantes et d'animaux domestiqués, ceci qui prit près de 4 000 ans. Vers 8000 av. J. -C., la région incluant Mésopotamie-Irak-Syrie-Palestine voit apparaître les premiers agriculteurs et les villes s’agrandissent. En Palestine, le village de Jéricho regroupe par exemple près de 300 habitants. On assiste dans le même temps à un fort accroissement de la population. Une certaine division du travail et une tutelle hiérarchique existaient déjà au sein des groupes de chasseur-cueilleur mais elles vont se développer immensément au sein des villages, notamment entre agriculteurs et artisans. On a découvert que la qualité de l'alimentation des populations du néolithique était généralement inférieure à celle des chasseurs-cueilleurs. Ceci implique que la relation entre progrès et mieux-être doit être relativisée. Elle se traduisit par une diminution de la taille moyenne des hommes qui baissa de 18 cm. Les Hommes s’organisèrent selon une vie en société plus complexe avec des codes de loi, des religions, une hiérarchie sociale plus stricte et même des hommes chargés plus spécifiquement de la défense des communautés (militaires).

L’empire romain s’établit pour quelques centaines d’années à la naissance du premier millénaire. La ville de Rome a pu compter plus d’un million d’habitants, soit 1000 habitants à l’hectare (10 000 m2). L’organisation politique évolua de la Monarchie à la République avant de donner lieu après divers stades à l’Empire. À l’origine, des consuls issus des familles nobles étaient élus par les hommes libres de Rome. Ils possédaient le pouvoir suprême. En 494 av. J.-C., les plébéiens font sécession et s’installent sur la colline de l’Aventin en demandant le droit d’élire leurs propres représentants. Les réalisations technologiques des romains sont innombrables (charrue en fer, céramiques, mortier de chaux, aqueduc, miroir…) et eurent un impact environnemental considérable, par exemple en permettant le développement des grands domaines agricoles.

Les invasions barbares par des tribus germaniques mirent fin à l’empire romain amenant de nouvelles règles de conduite, de nouveaux codes et une nouvelle manière d'accumuler et de répartir les richesses. La féodalité s’établira ensuite en Europe entre le Xe siècle et le XIIe siècle.

La société féodale est un système éminemment pyramidale. Au sommet, le Roi est le seigneur des seigneurs. Viennent ensuite les nobles (ducs, marquis, comtes, châtelains) et les évêques. L'État fut par la suite morcelé en un grand nombre d'unités autonomes déplaçant la vie sociale vers la campagne. La France métropolitaine compte environ 15 millions d’habitants. La taille des seigneuries est très variable, elles peuvent ne comprendre qu'un hameau ou des régions entières. Peuplée de 25.000 habitants en 1180, Paris passe à 200.000 habitants un siècle et demi plus tard, devenant la plus grande métropole d’Europe à la fin du Moyen Âge. De multiples inventions seront faites durant le moyen-âge : la poudre noire par des alchimistes, l'écluse par un ingénieur, le sextant par un astronome, l'horloge d'édifice par des horlogers, le canon par un scientifique, les lunettes par des souffleurs de verre, la presse d’imprimerie par un imprimeur… ce qui démontre cette fois encore que la passion inventive ne dépend ni de l’époque, ni du modèle social mais est lié à un savoir faire.

La croissance continue de façon ininterrompue jusqu'au début du XXe siècle. À la veille de la Première Guerre mondiale, Paris contient près de 2 900 000 habitants. Les hiérarchies sociales au XIXe siècle reposent sur deux facteurs : (i) la naissance, le milieu familial, l’entregent, (ii) le mérite, les attributs propres. Les premiers milliardaires apparaissent à la fin de ce siècle, ce sont essentiellement des banquiers et des hommes d’affaires mais quelques entrepreneurs se mêlent à eux. Ce qui assure leur main mise sur les sociétés n’est en aucune façon leur utilité sociale, c’est leur capacité à prendre des décisions bonnes ou mauvaises mais toujours arbitraires, car une décision est toujours arbitraire. Les membres du clergé se réfugient derrière un divin qui les dépasse pour avoir un même rôle de décideur ou d’influenceur sans que l’on puisse contester les fondements de leurs décisions qui sont considérés comme sacrés.

Mais le caractère valeureux, la sagesse, l’esprit d’entreprise ou la capacité à convaincre les foule ne vont peu à peu plus avoir une quelconque importance pour devenir chef, il suffira d’être (très) fortuné, ‘on’ sous-entendra qu’on ne devient pas riche par hasard.

Il faut prendre la mesure de ce que représente les spéculations financières de nos jours.

Les pays développés vivent à crédit, la dette représente plus de 100% de leur production de richesses (PIB) totale. Les transactions dans l’économie dite réelle, estimées par le PIB mondial, représentent moins de 2% de l’ensemble des transactions (financières comme réelles). En d’autres termes, les échanges financiers, qui ne reposent sur rien de concret, représentent l’essentiel des capitaux et donc du pouvoir. De tout temps il était postulé que le mérite et le talent étaient les meilleurs moyens de s’enrichir, ce qui n’était que très partiellement exact. Ce temps est fini ! L’exemple d’une équipe de football montre explicitement qu’avec de l’argent il est possible d’acheter, le plus grand stade, le meilleur entraîneur, le meilleur sélectionneur, les meilleurs joueurs… pour obtenir la meilleure équipe en n’ayant soi-même aucune des qualités requises pour faire quoi que ce soit. Seule une fortune est nécessaire, fortune souvent amassée sans le moindre effort et sans avoir démontré la moindre qualité. Au delà des chefs guerriers valeureux, des monarques plus ou moins éclairés, des républicains plus ou moins sincères, le système permet maintenant l’émergence d’un obscurantisme qui ne permet plus le progrès, même seulement technologique, puisqu’on se réfère explicitement à un code de conduite d’un autre temps qui ne l’a jamais permis. Mais l’arbitraire est unanimement accepté, non pas parce qu’il présente une quelconque utilité, mais parce qu’il est loin, inaccessible, incompréhensible, insaisissable, encensé par les néo-intellectuels, les médias, les politiques qui tous se sont découverts un nouveau dieu moins contraignant que les anciens.

La vie en collectivité est nécessaire pour bénéficier du bien-être lié au progrès. Elle implique également une hiérarchisation pour mener à bien la division du travail concomitante. Un groupe est toujours à la recherche d’un type arbitraire pour son bon fonctionnement. Si le type d’arbitraire peut varier, il demeure indispensable pour la cohésion du groupe. Et si les dominants ne contribuent pas à grand-chose pour le progrès technologique, le seul quantifiable, il peut écraser toute velléité d’intelligence créatrice.