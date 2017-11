Un BUG numérique ?

Dans son roman de science fiction intitulé Ravage, Barjavel avait imaginé une gigantesque panne électrique qui paralysait la planète et aboutissait à une sorte de fin du monde, une apocalypse... les habitants, annihilés par la soudaineté de la catastrophe, sombraient dans le chaos, privés d'eau courante, de lumière et de moyens de transport.



Dans une bande dessinée qui vient de paraître, Enki Bilal imagine, quant à lui, la planète brutalement privée de numérique : un grand "BUG" informatique pourrait se produire et anéantir l'humanité. L'action se passe en 2041, dans un monde entièrement numérisé.

Soudainement, plus d'archives, plus de codes, plus rien, un crash qui met la planète à l'arrêt...



Il est patent que nos sociétés vivent de plus en plus sous l'emprise du numérique...

Désormais, tout est informatisé : dans les entreprises, dans les maisons, dans les administrations, les banques, dans les hôpitaux, les communications, l'énergie, l'ordinateur est un outil précieux qui est devenu incontournable.

Nos voitures sont informatisées, connectées, les avions sont guidés grâce à des ordinateurs, le secteur financier est dépendant de l'informatique : sans qu'on s'en rende compte, l'ordinateur occupe une place grandissante dans nos vies.

Une panne d'internet peut provoquer une paralysie totale de nos économies, de nos communications, de nos entreprises.

Nos sociétés ne sont-elles pas vampirisées par l'informatique ?

Et, ainsi, la mémoire s'efface : on se fie de plus en plus à des ordinateurs pour retrouver certaines informations. Nos cerveaux seront-ils encore capables de penser, une fois que nous serons totalement soumis au numérique ?



Sous l'emprise d'une véritable addiction, les gens privés de numérique pourraient être complètement déstabilisés, perdus. Qu'adviendrait-il alors de notre monde ? L'apocalypse numérique fait peur, quand on y songe.



Nos sociétés à la pointe de la technique ne sont-elles pas fragilisées par le tout informatique ? C'est pourquoi, il faut sans doute prévoir des solutions, se prémunir contre ces problèmes.



Il faut d'abord préserver nos mémoires, nos capacités intellectuelles, veiller à ne pas vivre continuellement sous l'emprise de machines, penser à se déconnecter.



Notre monde est en perpétuelle mutation : les progrès accomplis sont fulgurants, et nous dépassent. Notre monde devient ultra-connecté et c'est un danger qui nous menace...



Enki Bilal, artiste visionnaire, nous fait réfléchir à cette emprise grandissante du numérique, il imagine toutes les conséquences d'un énorme BUG : un monde chaotique où l'homme perd tous ses repères...





