Un business morbide, Jérusalem et un type qui prépare l’avenir

L’idole n’est plus mais le feu est éternel. Tous y vont de leur petite larme, de leur témoignage, les télévisions adaptent leurs programmes mais où est la sincérité ? Tous lui souhaitent de se reposer parmi les anges, mais combien croient réellement au paradis ? J’étais au supermarché le lendemain de sa mort, au milieu de l’allée trônait un présentoir avec des albums, des livres, des DVD, de Johnny bien sûr. Un hommage sans doute. À chaque décès d’envergure nationale les charognards se mêlent à la foule des fans éplorés. Dans un monde d’images et d’argent il faut savoir se montrer et il n’y a pas de petit profit. Certains comme Poutou n’ont rien de mieux à faire que de crier à l’exil fiscal, d’autres comme Mélenchon crie au viol de la République rebuté par son dégoût des institutions religieuses, il confond choix de vie personnel et orientation nationale, laïcité et hérésie chrétienne. Je rappelle qu’avant d’être l’idole de millions de français depuis des décennies il était aussi un mari, un ami et surtout un père, la décence ça aurait été d’attendre que le corps refroidisse avant de beugler surtout pour dire des inepties. Je vais citer Booba, oui le philosophe, qui répondait à la question : êtes-vous fan de Johnny ? Celui-ci avait répondu : je suis fan de sa réussite. Nous nous posons souvent la question de savoir ce qu’est la réussite ; quand on a donné autant de bonheur à des millions de gens durant autant d’années, à défaut de paradis, on mérite la postérité.

*

Pendant ce temps Donald lui signe un décret reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, de quoi faire encore bouillonner cette soupe numérique que l’on appelle internet. J’ai entendu tout et n’importe quoi sur le sujet mais déjà il faut commencer par remettre les choses à leur place : Donald Trump n’a rien décidé concernant la situation de Jérusalem, le Parlement Israélien a voté une loi décrétant Jérusalem comme « indivisible et liée à Israël et au peuple Juif » en 1980, de plus ils y avaient déjà installé leurs principales administrations gouvernementales dès 1949 avant de conquérir militairement toute la ville en 1967. Le congrès Américain quand à lui, a voté cette reconnaissance en 1995 et préconisé le déménagement de son ambassade avant fin 1999 ! Mais quand il s’agit de Trump c’est toujours plus grave. Et ça l’est grave mais pas pour les raisons qui nous sont expliquées dans les médias Je vous avoue que ce décret ne me dit rien qui vaille même si je ne suis pas le dernier à avoir pris la défense de Trump mais lorsque l’on est Président des États-Unis on ne signe rien par hasard aussi il faut se demander quel peut en être l’intérêt.

Il n’est pas inintéressant de constater que l’impétueux Donald Trump ne s’est pas privé pour rappeler que Clinton, Bush et Obama l’avaient tous promis mais qu’aucun n’avait osé. Donc que les choses soient bien comprises, Trump n’a fait qu’entériner une loi votée au congrès il y a plus de 20 ans et c’était une promesse de campagne. Maintenant il reste à savoir pourquoi lui et maintenant. Selon moi le nombril de toute cette histoire c’est la colonisation totale et légitimée de Jérusalem, le tout sur fond de menace iranienne.

Déjà il faut bien comprendre une chose, c’est que pour gagner une élection présidentielle aux États-Unis comme partout, il faut avoir l’art et la manière de créer des alliances avec les lobbys les plus influents comme le lobby des armes. Donald Trump a déjà vendu pour plus de cent milliards de dollars d’armement à l’Arabie Saoudite ! Mais il va sans dire que les élites Juives ont aussi leurs mots à dire.

« ANTISEMITE ! »

« Commence pas à gueuler, il y a des réalités laisse-moi finir. »

Je rappelle que Trump n’a jamais été un candidat indépendant, il était présenté par le Parti républicain dont il a remporté l’investiture et c’était une condition sine qua non pour arriver à ses fins, il est impossible d’accéder à la présidence sans l’appui d’un des deux grands partis. Donc s’il est vrai que Trump est milliardaire et qu’il n’avait effectivement besoin de personne pour financer sa campagne, en revanche il a dû se lier au Parti républicain et le parti des donateurs il en a et pas n’importe lesquels. Outre les financements provenant des lobbys du pétrole et des armes, les lobbys Juifs sont aussi de généreux donateurs. À commencer comme nous l’apprend le journal : l’OBS, par un certain : Sheldon Adelson.

Quand je vois la diabolisation que l’on réserve à Bachar al Assad ou Vladimir Poutine je me demande pourquoi personne n’ose dire que Netanyahu est un des chefs d’État les plus meurtriers et les plus dangereux du monde. La colonisation est une réalité, Macron Président a demandé le gel de celle-ci au président Israélien lors de sa visite à Paris. La situation à Gaza est une réalité, ces gens vivent dans un ghetto à la merci des avions de chasse. Bienvenue dans un monde où la démocratie arrange les hypocrites.

Sheldon Adelson est un proche de Netanyahu et il est un des principaux lobbyistes qui trainent dans les couloirs du Parti républicain. Il n’a accordé son soutient à Donald Trump qu’après que celui-ci ait remporté les primaires mais il est clair qu’il ne l’a pas fait contre du vent. Il me paraît assez clair que Trump s’est aligné sur la volonté Israélienne en réponse aux désidératas de certaines grandes fortunes qui dénaturent le concept de terres à soi en le transformant en une idéologie assassine basée sur la terreur et la domination.

Je précise que je n’accuse pas les Juifs Américains de dominer le monde ni même les États-Unis. Il existe de nombreuses familles Catholiques, Protestantes et autres qui influent sur la politique internationale mais en ce qui concerne la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël c’est sans conteste une volonté des élites Juives, pro-Netanyahu et proche de ses idées, ce qui n’inclut qu’une toute petite minorité de Juifs Américains…mais riches, très riches et surtout très influent.

En signant ce décret le Président Américain a au moins le mérite de mettre les choses au clair concernant ses positions sur Israël même si ce n’est pas une bonne nouvelle. Pour une fois je suis d’accord avec la position des élites Européennes. Le problème c’est que Trump a désigné l’Iran comme un pays diabolique ennemi des États-Unis depuis le début de sa campagne, et il s’est déjà fortement rapproché de l’Arabie Saoudite autre ennemi héréditaire de l’Iran. Cette même Arabie qui ne semble pas tellement s’offusquer de la décision de Donald Trump, le Roi Mohamed ben Salman avait même proposé, comme résigné, Abu Dis comme possible Capitale d’un futur État Palestinien, donc de laisser Jérusalem aux Israéliens dans le cadre de la lutte contre un ennemi commun l’Iran. Sa position est tout le contraire de celle de l’ancien Roi Salmane et d’une grande partie du monde musulman Proche-Oriental. Dans le contexte actuel et après décret signé, on se retrouve avec un triangle : Ryad-Washington-Jérusalem totalement hostile à l’Iran.

Néanmoins je ne pense que l’idée n’est pas d’embraser la région, c’est simplement une manipulation pour renforcer le pouvoir d’Israël et mettre la main sur Jérusalem. Nous vivons une sorte de nouvelle guerre froide, c’est le principe du Renard et du chat sauvage, quand ils se croisent ils s’esquivent car ils savent tous les deux que quelle que soit l’issue du combat tout le monde y laissera des plumes et la Russie alliée à l’Iran a déjà fait la preuve de sa détermination en Syrie. Netanyahu et ses sbires veulent la mainmise sur tout Jérusalem et continuer de s’étendre en Cisjordanie et autres territoires ; le tout avec la bénédiction de la communauté internationale. Pour ce qui est des États-Unis, c’est fait, je continue de penser que Trump n’agit là que selon ses intérêts et en vue d’un deuxième mandat pour lequel il aura besoin de l’appui de son parti d’investiture et de ses investisseurs. Par cette décision il espère aussi affaiblir l’Iran en renforçant les alliés Israéliens et en forçant pour que les Palestiniens renoncent à Jérusalem, autant le dire : le monde musulman. Il faut préciser que pour les Saoudiens, pays de La Mecque, Jérusalem si elle est importante, n’a jamais constitué un objectif.

En résumé, Netanyahu continue sa « conquête », et Donald Trump devient de plus en plus un politicien comme les autres, agissant lui selon ses intérêts et les intérêts de son pays.

La minute complotiste : Il semblerait que Macron soit resté ferme vis-à-vis du Premier ministre Israélien et c’est une bonne chose mais allez savoir ce qui se trame dans les couloirs. D’après Jacques Attali, le frère spirituel de Bernard-Henri Lévy, nous allons inexorablement vers un gouvernement mondial dont Jérusalem ferait une bonne capitale ! La preuve ici :

En conséquence il ne me paraîtrait pas anormal que « certains » se mettent à penser que ceci ne soit qu’une étape de plus vers cet objectif.

*

Et moi pendant ce temps-là ? J’aurais pu évoquer ce sénateur Américain qui vient de démissionner pour être accusé d’avoir proposé à certaines collaboratrices de lui servir de mères porteuses après « insémination naturelle ». Il n’y a pas à dire, le monde va bien.

L’année 2017 va bientôt se terminer. Personnellement cela aura été mon année la plus prolifique en matière d’écrits même si tous les objectifs n’ont pas été atteints mon audience s’est considérablement améliorée grâce au site Agoravox que je remercie. C’est aussi l’année où je me serais essayé à la vidéo, avec un bilan d’audience malheureusement très médiocre, mais très instructive. Alors que sera 2018 ?

Je me suis fixé deux objectifs : principalement je vais essayer de devenir régulier. Jusqu’ici mon blog vit selon mes humeurs mais le meilleur moyen de franchir un palier vis-à-vis de moi-même mais surtout de tous ceux qui suivent un temps soi peu mon travail, c’est d’être plus présent. Je vais donc m’attacher à produire un sujet toutes les deux semaines, et en parallèle je vais tenter de produire un grand document sur un sujet précis chaque semestre, par écrit et en vidéo. À partir de janvier donc je publierais un article tous les 15 jours et sa vidéo correspondante, plus un e-book suivi d’une vidéo documentaire de plusieurs heures qui traitera de l’ « anti-complosphère » et j’ai bien dit anti.

En deuxième je vais m’attacher à clôturer l’ensemble des travaux en cours et qui trainent sur mon disque dur n’attendant que d’être parachevés et publiés. Ce qui devrait donner en juin la publication d’un deuxième e-book et d’une vidéo documentaire pour l’accompagner qui traitera de l’avenir de notre pays en abordant tous les sujets de fonds : éducation, justice, économie etc. L’année prochaine je me lance dans le grand format !

Bien sûr je vais continuer autant que possible de taper sur la propagande mensongère et la diabolisation tout en allant chercher le loup partout où il se cache. J’ai toujours travaillé avec la plus grande honnêteté en soignant la qualité et le fond. J’améliore les textes, la réalisation, je suis les conseils que l’on me donne et propose plus de sources. Je continuerais de donner le maximum pour être toujours meilleur et faire reculer le mensonge et tout ce qui ruine jusqu’aux racines de notre civilisation.

Il y aura peut-être d’autres publications d’ici à la fin de l’année, mais ici même je remercie tous ceux qui m’ont prêté un tant soi peu d’attention, tous ceux qui m’ont encouragé. Basile, Éric, Kim et les autres. Je serais debout l’année prochaine et j’écrierais encore, j’écrierais toujours. L’objectif c’est un monde meilleur et un surtout un autre avenir pour nos enfants, ce rêve devrait être celui de tous.

« Hitler ne voulait pas exterminer les juifs, seulement les expulser, a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, mardi. C'est le mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui lui a soufflé l'idée de la Solution finale. » Benyamin Netanyahu

