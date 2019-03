Un cadeau à Israël et surtout à l’Iran

Trump continue à offrir des cadeaux politiques aux Israéliens au détriment des droits légitimes des Arabes, que ce soit dans les territoires palestiniens occupés ou dans le Golan syrien occupé.

La politique de Trump au moyen-orient est plus excellente que jamais. Il y a cinquante ans que le Golan est occupé, et s’il ne l’était pas, la menace existentielle pour Israël serait pire que celle qu’on peut observer aujourd’hui, avec le Hezbollah qui entasse des missiles et creuse ses tunnels.

Il y a longtemps que la Syrie, comme le Liban, ne sont plus des états souverains. Le président Aoun au Liban est une espèce de Pétain à la botte d’une milice de collabos commandés par l’Iran, et la Syrie est « gouvernée » par un pantin qui aurait depuis longtemps cessé d’exister si la Russie et les Iraniens n’avaient pas besoin d’un homme de paille complaisant dans la région, pour pouvoir y faire ce qui les amuse.

Il n’y a jamais eu de territoires palestiniens occupés. La Judée et la Samarie ont été occupées par la Jordanie jusqu’à la guerre des six jours. Occupation reconnue seulement par les Britanniques, l’Irak, le Pakistan. Depuis le retrait de la Jordanie, on peut bien parler d’un territoire disputé, mais certainement pas d’un territoire « occupé ». Je ne sache pas que l’étymologie des noms Judée et Samarie renvoie à autre chose qu’à l’histoire des Juifs dans une région qui est celle dont la Bible hébraïque parle à chaque page. Que la situation des Palestiniens assis entre deux chaises en Judée-Samarie ne soit pas très plaisante, c’est un fait, mais il vaut quand même mieux depuis pas mal d’années, quand on est arabe, vivre là plutôt qu’en Irak, en Syrie, au Yémen ou, comble de l’horreur dans une bande de Gaza où il ne reste que deux Israéliens retenus comme otages depuis l’évacuation du Gush Katif en 2005.

La politique des Européens, en comparaison de celle de Trump, est d’une imbécillité terrifiante. Le Quai d’Orsay et Macron en sont encore à répéter bêtement : deux états pour d"eux peuples alors qu’il est devenu très clair que cette solution est impossible, que ces sortes de rêveries ont conduit aux pires violences après Oslo, et désormais à une véritable impasse.

Alors que la plupart des états arabes commencent à comprendre que les Palestiniens, qui se comportent constamment comme des bandes d’assassins à la solde de potentats corrompus, constituent une espèce de boulet dont il conviendrait de se débarrasser au plus vite, les Européens font encore semblant de tout ignorer de l’état des choses, de ne pas voir que Gaza a désormais remplacé dans l’horreur le Califat. C’est désormais le pendant chiite du Califat, puisque c’est l’Iran qui finance le Jihad islamique et le Hamas sunnite, deux organisations criminelles qui obéissent au doigt et à l’oeil aux injonctions de Téhéran, comme on vient encore de le voir hier.

La politique de Trump obligera les Palestiniens, qui n’ont jamais eu les yeux en face des trous, à regarder la réalité en face. En mai 48, ils pouvaient avoir un état mais, pensaient-ils, l’embryon d’armée que constituait la Haganah ne ferait pas le poids en face de cinq armées arabes. Foin du droit international et des recommandations de l’ONU à la fin de novembre 47 ! On allait foutre à la mer les Juifs ou les exterminer, comme l’exigeait le mufti de Jérusalem.

Ils voulaient vaincre par la force. Ils n’auraient pas eu d’état d’âme à s’asseoir sur toute considération qui fût de l’ordre de l’éthique ou du droit. Ils ont été vaincus (nakba !) et plus écrasés encore en 67. Ils continuent à tuer quand ils le peuvent, parce qu’ils ne savent rien faire d’autre. Rêvant d’être les plus forts, ils se foutent de la question du droit. Ils ne la mettent en avant que parce qu’ils n’ont pas la force de leur ambitions, et c’est heureux : si Israël n’existait pas, toute la région, de Haïfa à Eilat, ressemblerait à l’heure qu’il est à la bande de Gaza.

Quand un peuple a rêvé d’en éliminer un autre, qu’il est vaincu, qu’on n’’envisage pourtant pas de lui rendre la pareille et qu’on le laisse vivre, le mieux qu’il ait à faire, c’est de fermer sa gueule. Ce que des chefs de gouvernement responsables devraient actuellement représenter aux Palestiniens, c’est que c’est là tout ce qu’on peut attendre d’eux, et que c’est même dans leur intérêt. Seul Trump paraît avoir assez d’intelligence et de caractère pour l’avoir compris.