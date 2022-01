Un célèbre historien américain met en garde contre le risque d’effondrement des États-Unis

Il ne faut pas être un géostraège pour le prédir ou le savoir.

La disparition des Usa était prévue á l´avance. Cest un pays qui a été crée par et dans le sang, et, qui va disparaitre dans cet état actuel dans et par le sang, après, il y aura une autre constellation des Usa plus pacifique, voilá le sort de l´actuel Usa.