Un chemin rationnel versus des passions nationalistes

Imaginons un « Etat indépendant du Haut-Karabakh », une enclave en plein sommet des montagnes. Il serait créé à la suite d’une pression internationale ou par une nécessité imposée pour une quelconque raison. Son seul voisin serait l’Azerbaïdjan, qui subirait une perte de territoire et une humiliation en conséquence. Un nouvel "Etat", sans aucune ressource, ni aucune industrie, serait né dans son territoire. La principale route qui relierait ce pays à l’Arménie, actuellement existante, est montagneuse, en état désastreux. Pour arriver à ce pays en avion, il serait nécessaire de faire une correspondance soit à Erevan, soit à Tbilissi. Car, pour un petit nouveau pays éloigné, les vols directs ne se feraient pas du jour au lendemain. Il aurait reçu des aides de la Diaspora arménienne car cet Etat indépendant incarnerait « leur idéal ». Et ce serait sa principale source de survie.

Imaginons que c’est fait. Que se passera-t-il ? Pour chaque mobilité, pour chaque transportation des biens, les habitants de cette « république » devront traverser l’Azerbaïdjan, alors que certains parmi eux accusent ce dernier d’être une source d’insécurité. Alors figurons-nous l’impact psychologique sur le quotidien d’un habitant dans le Haut Karabakh. En restant là-bas, au sommet des montagnes pour faire de l’élevage, alors que mêmes les pays développés ont leurs agriculteurs qui souffrent, lorsque les conditions sont précaires. Quelle industrie permettra de vivre à ces gens ? En effet, cette indépendance souhaitée par les nationalistes arméniens leur annonce une économie désastreusement faible. Les amoureux de l'Arménie et des arméniens, êtes-vous conscients de ce que vous leur souhaitez ? Une pauvreté durable, une famine pérenne, un drame économique à vie, alors que l’Azerbaïdjan leur propose un idéal commun comme au Québec. Si cet idéal n’est pas atteint immédiatement, car il est vrai que cela ne se fait pas en un jour, au moins il montre le chemin à parcourir, un engagement collectif, une ambition d’un pays qui est le plus riche dans le Caucase, le plus grand, avec un accès à la mer Caspienne, avec de solides ressources énergétiques et des relations commerciales en plein progrès. Dès le début, ce sera une vie meilleure qu'aujourd'hui, puisque pour renforcer son image, l’Azerbaïdjan investira dans des routes, écoles, hôpitaux, afin de regagner la confiance de ses « nouveaux-anciens citoyens », son gouvernement fera des actions concrètes pour renforcer sa crédibilité et légitimité aux yeux de ses administrés. Il faut souligner que le Haut-Karabakh vivait beaucoup mieux avant la guerre de 1992-94 qu’aujourd’hui.

L'annexion arménienne ne promet rien de meilleure que la formule d’indépendance, puisque les conditions de vie en Arménie sont beaucoup moins bien qu’en Azerbaïdjan. En conflit avec ses 2 voisins, dont un 3ème est sous embargo, l’Iran et un autre, la Géorgie craint déjà elle aussi un autre scissionnisme arménien, en Javakhétie, selon Paul Goble, chercheur et diplomate américain. Devenir une province éloignée d’une Arménie qui elle aussi est essentiellement montagneuse, son infrastructure affaiblie, cela ne peut satisfaire qu’aux désirs et fantasmes nationalistes. Ajouter un fardeau économique supplémentaire au gouvernement arménien sans un voisinage rétabli l’affaiblira encore plus. Un Etat qui touche aujourd’hui beaucoup d’aides de la Diaspora, mais qui ne s’en sort toujours pas comme cela pourrait être et avec cela, gouverner une province éloignée à distance, en traversant systématiquement le territoire azéri pour s'y rendre, c’est simplement irréaliste.

Il faut noter que les azéris de la Géorgie n’ont même pas d’autonomie, les azéris de l’Iran n’ont pas d’autonomie, les azéris de la Russie (Derbent) n’ont pas d’autonomie et ils ne font pas de guerre dans aucun de ces pays. Ils vivent en fraternité égalitaire tandis que l’Azerbaïdjan propose une autonomie élevée aux arméniens du Haut Karabakh. Il ne faut pas oublier non plus que l’Azerbaïdjan favorise déjà les arméniens par rapport au reste de ses propres citoyens, en leur proposant cette autonomie, car c’est un pays multiethnique et les autres communautés n’ont pas d’autonomie quelconque. Mais, c’est le seul point d’équilibre qui permettrait aux arméniens de conserver leur identité locale et vivre économiquement mieux et de manière durable. Les émotions nationalistes peuvent être passionnantes pour certains arméniens et pro-arméniens, mais demain c’est les arméniens du Haut Karabakh qui devront vivre, commercer, trouver un emploi, chercher une aide sociale, se rendre à des hôpitaux, faire leurs études. Et, c’est triste à dire, mais ils ont plus de probabilité d’obtenir toute leur satisfaction en faisant partie d’un pays relativement riche qu’une enclave qui se trouve au sommet des montagnes sans aucune ressource stable. Les scénarios de catastrophe affirmant une menace de « nettoyage ethnique contre les arméniens » est une invention nationaliste absurde qui ne tient pas debout. Il faut construire un avenir ensemble. C’est le meilleur choix. Les habitants du Haut Karabakh pourront devenir les nouveaux "Sayat-Novo" (poète et achoug arménien) du Caucase : parler, agir, vivre à la fois comme un arménien, azéri et géorgien, autrement dit, comme un caucasien.