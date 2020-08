Un conspirationniste averti en vaut deux. Je covid mon sac...

À l’attention de toutes les personnes qui subissent ou qui soutiennent, en ce moment, la campagne médiatique mondiale de découragement des mouvements citoyens se mobilisant contre les mesures de plus en plus strictes et liberticides des gouvernements. À l'attention de toutes les personnes qui font confiance à la bienveillance de nos dirigeants dans les mesures imposées, pour « lutter » soi-disant contre la grippe-covid (qui s'est rétractée).

Où étiez-vous tous les années précédentes, quand environ 700.000 humains mourraient chaque année de la grippe à travers le monde ? Où étiez-vous pour les 400.000 morts annuels de la Malaria ? Où étiez-vous, quand 40.000 Français, en moyenne, chaque année, mourraient de grippes et de maladies respiratoires ?…

Où sont tous ces gens si soucieux de la santé d'autrui quand 25.000 personnes meurent de malnutrition CHAQUE JOUR dans le monde ???

je me pose la question...

Que leur arrivent-ils soudain, à ces masqués stressés, alors qu’un covid (virus bien connu des spécialistes, puisque nous en sommes au 21e covid, appelé aussi : covid N° 19) vient nous chatouiller les poumons et la gorge cette année ?… Les médias et le confinement forcé auraient-ils fait perdre à ces personnes leur lucidité sur ce qui nous arrive ?...

Voilà, à mon sens, ce qu'il se passe :

Il semble que nous revivons un remake. Celui où l’OMS et les gouvernements corrompus de la planète nous avaient déjà affolés, en 2008, avec une grippe H1N1 pour nous vendre leurs vaccins. Vous en souvenez-vous ? Les plans avaient-été les mêmes : 1) Affolement médiatique mondial et campagne propagande de l’OMS. 2) Décrédibilisation systématique de tous les médecins qui osaient dire que la grippe porcine était comme une grippe classique. 3) Images chocs à la télé, masques, hôpitaux débordés, etc. 4) Phase finale : Promotion et vente du vaccin.

Cela a été trop rapide et n'a pas marché. Les gens ne se sont pas faits vacciner. Leur plan était mal ficelé, les Français, je me souviens, s’étaient méfiés. Les gouvernants s’étaient retrouvés avec des millions de doses sur les bras, très peu de vaccins ont été vendus, le super-plan Grippe porcine $$$ tombait à l’eau… et finalement aucune hécatombe comme on nous l’avait prédit n'est arrivée, pas de morts partout dans les rues ni de scène apocalyptique… Rien. On est passé à autre chose, du jour au lendemain. Finie la grippe porcine, on remballe le chapiteau : « Circulez ! Il n’y a rien à voir… » Ça n'était plus d'actualité, plus à la mode dans les médias. Le coup du siècle avait foiré ! « Changez de chaîne ! » Mauvais casting peut-être ? La mayo n'avait pas pris, pas assez de moyens mis dans les effets spéciaux, scénario mal travaillé… Bref. Le délire de la grippe porcine, tout le tralala, le monde l'a bien vite oublié. Cela a eu pour effet qu'ils nous ont changé Margaret Chan à la tête de l'OMS, pour nous mettre un autre pantin, en vue du prochain film catastrophe…

Une dizaine d'années plus tard, rebelote, mais cette fois, attention, la production a mis le paquet et les scénaristes ont bien préparé leur coup… L'OMS, plus pourrie que jamais (v. Reportage : L'OMS, dans les griffes des lobbyistes ?), nos gouvernements corrompus jusqu'à la moelle, les industries du médoc puissants comme des empires, s'étaient organisés un petit remake croustillant : Le Covid-tueur allait bientôt décimer la planète Terre, en moins de 24 heures... Accrochez-vos ceintures !!!… Clac de départ, en avant la mascarade : « Info de dernière minute : un virus inconnu, en provenance de Chine, arrive à nos frontières, alerte rouge, alerte rouge !!!! » La suite vous la connaissez… Nous n'avons plus de masques (Zuuuuuut !!!) mais nous attendons d'en recevoir !!!!… Regardez les images dans nos hôpitaux, les urgences, c'est terrible !!! Tout est Covid (il n’y plus de cancers, de maladies cardio-vasculaires et respiratoires, de pneumonies) c’est le Covid !!!!… Partout !!!! Il n'y a plus que ça !!! Ah là là là, qu'est ce qu'il se passe dans ces hôpitaux (sans moyens et ravagés par des années de casse sociale volontaire)… on dirait qu'ils débordent ?… Et en avant la peur… Les médecins paniquent !!!! … Les vieux meurent !!!! (90% des victimes sont des tout vieux) « Faites un gros zoom sur les pneumonies et les cancers, et foutez tout en Covid !!! »… Dis donc, étrange, il n'y a plus de morts de la grippe… tous les chiffres sont passés du côté du virus "super-star"…) Les gens paniqués se ruent d’angoisse dans les hôpitaux, certains meurent encore plus vite que les années précédentes. Comment cela se fait-il !!!???… « C'est le Covid qui tue tout le monde !!!!!… » (Et la peur et la panique ne produisent-elles rien dans les organismes et les psychismes ?…) « Restez chez vous !!! Enfermez vous !!! C'est la peste ! Que dis-je ? C'est le nouveau virus inconnu qui vient tous nous tuer !!!… »

Laissons les gouvernants prendre en main la situation... D’abord, censurer internet pour que les gens n'écoutent que la propagande d'Etat...

« Restez chez vous ! ne parlez plus !! Ne voyez plus personne, ne respirez plus !!!… Nous envoyons les drones, les hélicoptères, les chars d'assauts, tout l’Occident doit stopper ses activités, et si vous respirez trop fort, quelqu'un mourra quelque part dans le monde, gardez vos masques, tout le temps, surtout ne vous rassemblez plus, et surtout, ne dites jamais que le Covid est comme une grippe !!!! C’est bieeeeeeennnn piiiiiiiiiiiire !!!!!!!!!!! »

Ces chiffres qui gonflent, qui gonflent, qui gonfleeennnt !!!! (v. Vidéo : Techniques utilisés par l’OMS et les médias pour gonfler artificiellement les chiffres du Covid-19) Ça y est, les gens ne meurent plus que du Covid sur Terre !!!! (Il n'y a plus de terrorisme, plus d'accidents de la route, plus de cancers, plus de famine, plus de guerres…) QUE DU COVID !!!!! Lisez-les journaux, la télé, voyez ! Tous ces morts !!!… Mais regardez les courbes aux infos !!!!… Qui oserait dire le contraire !!!???…

Comment ça, un antibiotique connu qui pourrait calmer les symptômes ? Et qu'on utilise depuis 60 ans, pas cher et qui soignerait le virus ???… « Surtout ne prenez pas cet antibiotique, il s’est avéré par de grandes études scientifiques qu'il est très dangereux… Mais ne vous inquiétez pas, il y 200 laboratoires qui cherchent un vaccin. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite ! Patieeeeeeennnnce… En attendant, faites très attention, portez vos masques, même si le Covid (qui est saisonnier comme la grippe) ne fait plus de morts, il peut réapparaître à tout moment, on ne sait jamais. Portez quand même tout le temps vos masques, c'est super important !!!! Et honte à ceux qui ne les portent pas !!!!…. (Plus on teste, plus le nombre d'infectés grimpe, c’est normal et mathématique) Mais, on dirait qu'il y a comme une deuxième vague, non !!!!??? … Restez extrêmement vigilants, et surtout, gardez vos masques sous peine de lourdes amendes !!!!! VOUS LES GARDEREZ VOS MASQUES... JUSQU’AU VACCIN !! Et cette fois-ci (bande de larves) vous allez tous vous le faire injecter ce vaccin, et il n'y aura pas le choix !!!

Nous, « l’Élite », on va vous préparer un monde post-covid bien sécurisé, à la Chinoise, avec de la technologie de contrôle (5G) à chaque coin de rue… (v. Vidéo : « Il y a une réelle possibilité d'abus de pouvoir des gouvernements" - ARTE)

Et gare à ceux qui disent que la 5G est nocive, énergivore et intrusive, ce sont des conspirationnistes !!!! »

Si vous croyez encore que tout ce scénario est sérieux, qu’il y a un méchant virus qui nous menace, et que nos dirigeants nous veulent du bien, c'est que vous avez le cerveau sévèrement lavé par les médias…

Bienvenue dans le nouveau monde, créé par une clique de super-riches, avec entre autres, Bill Gates, le plus grand promoteur de vaccins de la planète et principal financeur de l’OMS, aux commandes du navire. (v. article du PARISIEN : Bientôt des « carnets de vaccination » sous la peau ?) Avec nos gouvernants, qui signent à tour de bras, des contrats pour le nouveau vaccin anti-covid et pour instaurer la 5G en vue de tous nous contrôler et de nous surveiller. Car il est prévu, chers amis, que vous vous révoltiez… Le nouveau monde qui émergera après l'ancien (et qui est déjà entrain d'émerger) ne se fera pas sans résistance. Le Covid, c’est l’arbre qui cache la forêt. La forêt c'est le grand ‘reset’, la plus grande crise financière de toute l'histoire de l'humanité (voir ci-dessous la vidéo de Pierre Jovanovic) une sorte de crash sans précédents, une merde mondiale inimaginable dont le décor post-chaos est déjà entrain d'être monté et mis en place : Une société hi-tech totalitaire et des populations sous contrôle. Un gouvernement mondial centralisé, une justice centralisée, une armée mondiale. Un nouveau modèle de monde. (v. Article - Attali : une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial !)

Notre modèle actuel est en train de s'effondrer, et souvenez-vous, l’élite a toujours une longueur d'avance sur les peuples… Le Covid-19 sera pointé du doigt comme le principal responsable de cette crise. (Ou le virus suivant, qui lui, sera peut-être vraiment dangereux). Pratique pour les créateurs de ce scénario catastrophe, quand le grand crash économique surviendra, on accusera le virus pour tout le chaos et la peine survenue…

Nous sommes tous testés. Mais c'est notre soumission qui est testée… Notre soumission à l'autorité, à la peur.

Pour ceux qui diront encore comme des robots : « Encore un fou de conspirationniste »… et bien, je leur dirai simplement : Il y 80 ans, au coeur de l'Europe, une troupe de psychopathes a décidé de conquérir le monde, pour créer un « ordre nouveau » (en allemand : Neuordnung) ainsi qu’une race pure. Les luttes qui ont suivi cette tentative de prise de pouvoir par cette clique de possédés ont faits des dizaines de millions de morts. Ces bons-aryens ont commencé à exterminer des millions de gens, et puis d'autres tueurs en séries assermentés, eux venant de l'ouest, ont balancé deux bombes nucléaires sur des civils, juste pour tester leur nouvel armement…

Pensez-vous qu’il soit impossible, débile et inconcevable qu’aujourd’hui, en 2020, une poignées de psychopathes, tente d'imposer un nouvel ordre mondial, dans le but d'asservir l'humanité à l’aide de techniques de peur orchestrées mondialement, et d’ingénierie sociale pour créer le chaos en tournant les hommes les uns contre les autres ?

Posez-vous la question.

Si vous ne voulez vous poser aucune question, alors portez le masque, écoutez les médias et acceptez la 5G et le vaccin… et surtout, ne remettez rien en cause de ce monde qui tente, par tous les moyens de vous protéger d'un vilain virus ! Tout va bien, dormez tranquilles braves gens, on s'occupe de vous...

Pour les autres, qui ont quand même un petit doute qu'il se passe quelque chose de bizarre actuellement sur Terre, voici quelques liens qu’ils pourront bouquiner pendant les vacances, au calme, pendant que les cerveaux sont encore un peu oxygénés par le peu d'air qu'il nous reste à respirer…

Viko.

