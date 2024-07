Un coup d’état constitutionnel par le 47.3

Vous connaissez le 49.3 ? Eh bien, vous allez apprendre à connaître le 47.3 ! Un paragraphe de la Constitution jamais utilisé et pour cause : il fait partie de l’arsenal lourd de la Constitution, prévu pour les situations exceptionnelles, pour résoudre des crises graves en enjambant le Parlement.

Contrairement au 49.3 qui permet à l’Assemblée nationale de réagir par une motion de censure qui, si elle est adoptée, fait tomber le projet de loi, celui-ci permet au gouvernement d’agir en toute impunité, sans l’aval du Parlement et aucune motion de censure ne peut lui être opposée.

Avec l’article 16, mieux connu, il constitue une arme très lourde, prévue pour résoudre des crises graves (De Gaulle avait en mémoire l’impuissance de la République pendant la déroute en 1940). Mais j’accuse, dans cet article, Emmanuel Macron d’avoir créé à dessein une crise pour pouvoir justement concentrer les pouvoirs dans ses mains. Je m’explique.

La situation en juin est la suivante. Le président sent fortement qu’en matière budgétaire, il n’aurait pas la mainmise habituelle et qu’à l’automne, l’usage du 49.3 pour faire passer les budgets risquait d’aboutir à une motion de censure. À moins de faire quelques compromis, ce qu’il refuse.

En particulier, il tient beaucoup à sa niche fiscale sur les armateurs. Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM (23 milliards de bénéfice annuel, j’ai bien dit « milliard ») vient de racheter le groupe Altice (RMC, BFMTV,...) et est déjà propriétaire de La Provence. Un ami propriétaire de grands groupes médiatiques, ça se respecte. La niche fiscale sur les armateurs, c’est, juste pour Saadé, un cadeau fiscal de 5 ou 6 milliards d’euros, a minima ; on parle là de très, très gros sous.

Le problème, c’est que le RN, toute la gauche, LR, et même un peu le groupe Horizon de Philippe sont contre cette niche. Ça va donc être difficile de la faire passer. C’est un crève-cœur pour notre président qui, en bon banquier, met la loyauté à ses très riches amis (Rodolphe est un vrai ami, il a viré le patron de La Provence le lendemain d’un article un peu critique sur Macron) au-dessus de tout. Bien au-dessus de la raison d’État ou du respect de la démocratie, cela va de soi.

Mais Emmanuel Macron ne manque pas d’imagination. Voici son plan. Il dissout l’Assemblée nationale, et les Français élisent derrière une assemblée impossible (genre 200 RN, 200 de la NUPES et 180 au milieu répartis en 4 groupes : Ensemble, LR, Modem, Divers gauche et Liot…). Un gouvernement technique est nommé, dirigé par un macronien, bien sûr.

À l’automne, aucun budget ne peut être voté. Emmanuel Macron arrive alors les larmes aux yeux, explique que sans budget, on ne peut pas prélever l’impôt ou payer les fonctionnaires. Mes bons citoyens, que préférez-vous ? Qu’il n’y ait pas de budget ou que je sorte l’arsenal constitutionnel ?

Et, hop, une jolie ordonnance. Et Rodolphe Saadé est content.

L’article 47.3 ne peut être utilisé qu’en matière budgétaire, mais on a vu que des textes assez divers peuvent être considérés comme budgétaires. La réforme des retraites était empaquetée dans un « budget modificatif de la sécurité sociale ».

Éventuellement, si les Français, à qui on a demandé de voter et qui, à 80 %, se sont prononcés contre Macron, se mettent à protester vivement (genre « gilets jaunes » au carré), Emmanuel Macron pourra sortir encore plus gros (article 16) pour terminer d’achever notre démocratie parlementaire.