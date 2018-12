Un curieux gilet jaune : Jean-François Barnaba...

Bonjour Rosemar, je comprends votre indignation. S’il y a bien des gilets jaunes que j’aurais tendance à soutenir, ce sont ceux qui ont été coupés de la capitale et qui vivent dans les régions. Plus de réseaux ferroviaires, coupés du reste du monde, confrontés à un quotidiens difficile. Ayant vécu dix ans dans un village durant un village pendant les W.E.. J’ai assisté à la mort d’un superbe village. Fermeture de la banque, ensuite des distributeurs. L’école de se réduire, les fermiers de déprimer. Un pays, ce sont aussi ses village. Belle image de la destruction des liens dans le corps social. Qu’une personne (je ne parle pas de celui-ci) décide d’utiliser sa retraite ou autre pour défendre une « bonne » cause, personnellement, cela ne me choque pas. Au contraire. Me choque bien plus, les grosses retraites qui permettent aux employés de l’Union européenne de se barrer aux Baléares, les orteils en éventail. Salut la compagnie.