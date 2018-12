Un Débat venu De Haut

Nouvelle démonstration du Mépris dans lequel MACRON tient les Français

A La Base

L’essence même (sans jeu de mots) des Gilets Jaunes est leurdéfiance à l’égard du pouvoir centralisé, détenu par une minorité qui s’octroie privilège de décisions faisant fi de l’avis du peuple au nom de la sacrosainte démocratie représentative de la 5èmeRépublique. Or Monsieur MACRON n’a que faire, ou feint d'ignorer cette défiance et ce besoin d’émancipation que lui réclament les Français, à grands renforts d’occupations de ronds-points et manifestations, pour obtenir le droit à la démocratie directe.

Pour Toute Réponse

Il orchestre un Grand Débat national, dont il choisit les thèmes, impose les modalités, et finira unilatéralement par choisir ce qu’il voudra changer ou pas. Ben oui !!!! Attendu que si de nouvelles lois émanent de cette consultation, l’Assemblée Nationale lui étant docilement acquise, seront votées celles qui lui siéront et rejetées celles qui ne lui conviendront pas.

Mais alors quel avenir pour ce mouvement

J’ai beau me triturer ce qui me sert de cerveau, je ne vois que 4 issues possibles

La plus pessimiste entrevoit la mort programmée du mouvement, par essoufflement mais surtout dissensions internes les uns voulant résister tandis que les autres optent pour la négociation. Or ni l’une ni l’autre de ces options n’offriront l’opportunité d’un changement de société. La première sera réprimée, la seconde dupée. La plus crédible conduirait le Chef de L’Etat à dissoudre l’Assemblée. Sans doute on pourrait l’interpréter comme une victoire. Mais si les règles constitutionnelles restent les mêmes, alors on rebâtira le même système de représentativité, certes avec de nouvelles têtes. Mais encore les mêmes obédiences qui ne changeront rien fondamentalement, sauf, et ce n’est pas nouveau, à contraindre le Président à une cohabitation avec sesadversaires politiques La plus effrayante promet une révolution populaire de grande ampleur, frisant les affres de la guerre civile avec soncortège de victimes. Si l’approche de Noël sonne la trêve des confiseurs, le début d’année pourrait bien sonner celle de l’insurrection. Surtout si les promesses prises à la hâte en 10 minutes par Macron ne sont pas totalement satisfaites. Or il semble bien ardu de trouver la bonne alchimie pour y répondre aussi rapidement que promis. La plus efficace et souhaitable amènerait les forces de l’ordre à déposer casques et boucliers pour rejoindre le peuple dans sa volonté de radical changement. ainsi démuni l’exécutif se verra contraint d’accéder aux requêtes légitimes de justice sociale et de démocratie directe exprimées. Nous irions alors pacifiquement sans obstacle vers la 6ème République. Celle de la véritable Egalité dans la Fraternité.

Aujourd’hui comme hier La misère des uns fait les milliards des autres.

Cette France du En Même Temps, où la majorité des individusn’est que variables d’ajustement des faramineux profits d’une infime minorité, est une insulte à la mémoire des Victor Hugo, Jaures, Blum et de toutes ces figures historiques qui se sontbattues pour la justice sociale. MACRON en théorisant la doctrine du ruissèlement n’est pas seulement le Président de ces très riches, il en aussi l’enfant qui s’est fait en leur seing

Tiens un Sondage Opportun

Il paraît que si la Présidentielle avait lieu aujourd’hui MACRON serait en tête à égalité avec Marine Le Pen. Les journalistes en concluent qu’il n’a pas perdu son socle électoral. Visiblement la montée en puissance du nationalisme ne semble pas les déranger. C’est pourtant ce qui devrait les inquiéter en premier lieu, d’autant que cette ascension extrêmiste est avant tout le fruit de la politique inique de leur champion.

Tiens moi aussi j’ai envie d’en faire un sondage. Je vous le livre ci-dessous.

