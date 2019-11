Un déferlement publicitaire pour un vendredi noir...

Chère madame la majorité des gens n’ayant pas de revenus conséquents comme les vôtres , beaucoup attendent ces jours de soldes pour se vêtir , se chausser etc.. et ce à moindre frais . Et après vous venez nous faire des n’articles sur vos escapades aux spectacles , aux vernissages de peintres , aux symphonies de mes deux , alors que le petit peuple a faim . Vos leçons de petite bourgeoise nantie et égoïste , gardez vous les .