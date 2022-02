Un député hollandais ose parler du Great Reset !

Il faut tout dire ! Gideon Frederik Cornelis van Meijeren représente le « Forum pour la démocratie » (FVD) à la Chambre des représentants depuis les élections générales de 2021 . Il s’est opposé à la politique du gouvernement concernant les mesures liées à la « pandémie » de COVID-19 , et ses déclarations sur la question à la Chambre ont suscité de multiples controverses. L’idéologie du FvD est généralement présentée comme « nationaliste et conservatrice », ou « libérale conservatrice », « eurosceptique » et « populiste de droite », des euphémismes à la mode pour éviter des termes réducteurs qui fâchent. Sur son site officiel, le FvD se présente comme un mouvement axé sur la protection de la souveraineté, de l’identité et de la propriété culturelle et intellectuelle néerlandaises, souhaitant des politiques d’immigration et d’intégration plus strictes, et la protection des « valeurs judéo-chrétiennes ».

A votre avis, en France, il serait étiqueté comment ?