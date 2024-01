Un Drapeau du déshonneur en plein Paris

@l’auteur

Pourtant...

« Certains de leurs partisans ont certes combattu les Allemands, mais pour l’essentiel, cette organisation a communié avec eux dans l’anti soviétisme et l’antisémitisme. »

D’ou tenez-vous cette assertion « ont certes combattu les Allemands » ? Avez-vous un seul exemple d’un combat pareil ? Des publications avec la date, les noms d’unités de deux côtés, etc, ou sont-elles ? Ce n’est qu’une légende, la propagande ukronazie soutenue pleinement par la vôtre que vous reproduisez ici. Et comment voyez-vous une « organisation » combattant, dans le derrière des Allemands, tantôt ensemble avec eux, tantôt contre eux (et ceci sans que les Allemands s’en rendent compte) ? Une conte de fée nazie...

« Les Ukrainiens ont souvent bombardé les villes des régions séparatistes durant la période 2014-2022 ... »

Pourquoi seulement jusqu’au 2022 ? Ont-ils jamas arrêté leurs frappes ? Et durant l’an 2023, c’est combien de centaines de tués à Donetsk ? Nous sommes déjà en 2024, mais rien n’a changé : les ukronazis continuent à tuer avec acharnement les civils du Donbass. La seule différence qu’ils ont ajouté à leurs frappes des civils aussi les régions de Kherson, de Zaporojié, de Belgorod, de Koursk, de la Crimée...



« Le travail de boucher de la Défense AA ukrainienne rends les pertes civiles inévitables, car les tirs d’interception ont trop souvent lieu au-dessus des zones urbaines. »

Pas « trop souvent », mais « toujours », et aussi ce n’en est pas la seule raison. La raison principale, c’est que les fusées de la DAA, de production encore soviétique (les S-300 de toute 1re modification), depuis les années 1980 de leur livraison, ont dépassé toutes les durées possibles de vie prévues par leur constructeur. Elles volent donc ou elles veulent...