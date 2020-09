Un écrivain d’ultra-droite en prison : le cas Hervé Ryssen

C'est désormais officiel. L'essayiste controversé et sulfureux Hervé Ryssen a été condamné à neuf mois de prison ferme. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis pour l'ensemble de son oeuvre et des fournées de plaintes provenant de ligues de vertu (subventionnées) à son encontre. Un emprisonnement qui a heurté certains (Bruno Gollnish et les milieux cathos-tradis), laissé de marbre d'autres (Louis Aliot...) et réjouit d'autres encore (la LDJ...).

Mais qui est donc ce trublion, dangereux par ses écrits au point d'être envoyé faire pénitence avec les voleurs et les trafiquants de drogue, malgré les consignes de limitation des mises en détention pour cause de covid-19 ? Hervé Ryssen, né Lalin, est natif de la banlieue parisienne (Bondy). Il vient d'un milieu ouvrier et catholique. Il a été anarchiste dans sa jeunesse, puis trotskyste avant de passer au nationalisme. Titulaire d'une maitrise d'Histoire, il a enseigné la discipline avant d'être viré de l'éducation nationale suite à des plaintes de parents d'élèves, à priori concernant ses cours sur la deuxième guerre mondiale et la couleur de la moustache du maréchal Pétain. Il a été un des cadres du groupe "unité radicale", puis proche des catholiques traditionnalistes. Il a aussi milité avec les gilets jaunes et fait la une de Paris-match.

Surtout, Ryssen a beaucoup écrit sur son sujet de névrose incurable : le peuple élu. La mafia juive, Satan à Hollywood, Pourquoi l'antisémitisme ? ainsi que des ouvrages sur le racisme anti-blanc, un thème qu'il a été difficile de médiatiser avant lui, déni des réalités oblige. Son obsession antisémite l'a amené à fréquenter Faurisson, Kemi Seba et autres joyeux drilles mythomanes et illuminés. Il était surtout lu par... les militants anti-racistes (licra, sos racisme) qui ont pris du plaisir à décortiquer ses diatribes sur le peuple israélite pour mieux le poursuivre pénalement alors que les milieux nationalistes restaient indifférents à ses âneries, priorité à l'islamophobie oblige.

J'ai manqué de croiser Ryssen il y a quelques années dans une librairie parisienne, où il venait de se faire casser la tête par... un autre nationaliste qu'il aurait traité de "sioniste" (j'édulcore le terme). Tout ramenait Ryssen au judaisme dans son quotidien, ses actes et ses écrits. Je vous avoue que je n'ai aucune sympathie pour ce personnage, ni pour les révisionnistes et autres dingos du même genre. Cependant une réflexion sur son emprisonnement s'impose.

Ryssen est donc en prison pour un délit d'opinion, un délit de presse. Il ne changera pas d'avis par l'enfermement, ce que l'histoire a démontré (voir le cas d'un autrichien moustachu emprisonné en Bavière suite à un putsch manqué entre les deux guerres). Censurer son baratin ne résoudra rien , car l'antisémitisme est actuellement répandu par les islamistes radicaux, ses rappeurs et ses imams, et non par les groupuscules nazillons. Ce n'est pas Ryssen qui recrutait pour Daech, ni lui qui incitait à attaquer les synagogues. Combien de rappeurs anti-blancs et antisionistes sont en prison actuellement ? Aucun. Est-ce que les Houria Bouteldja et compagnie sont condamnés quand ils parlent des sous-chiens ? Jamais. Deux poids deux mesures ? Certainement.

Le malaise, c'est que des gens soient payés par le contribuable pour éplucher les écrits des uns et des autres, de façon sélective. Dans certains pays, on appelle cela une police politique. Alors que la délinquance explose, que les français en ont marre des délinquants, des trafiquants et autres racailles en tout genre, nos magistrats sont formés à la lutte contre les discriminations, la défense de la mémoire plutôt qu'à la tolérance zéro. Cela me rappelle les IUFM, où les profs subissaient des cours de ce type (lutte contre le racisme etc.) alors que les violences scolaires n'étaient jamais abordées.

La condamnation de Ryssen est disproportionnée par rapport à ses actes. Au pays de la liberté d'expression, où des gens font circuler des pétitions contre la censure, les écrivains (même abrutis) n'ont rien à faire en prison, lieu destiné aux truands, aux voleurs et aux brutes. Si on estime qu'il est dérangé, que sa pensée déraisonne, alors son cas relève de la psychiatrie et non du pénal. Aux Etats-unis, les Ryssen et les Alain Soral ne seraient même pas inquiétés, alors pourquoi en France ?

C'est le problème de la judiciarisation du débat public qui est posé, et de la main-mise de quelques associations auto-représentatives qui squattent les tribunaux en permanence. Condamner un Ryssen ne résoudra pas la question de l'antisémitisme, en revanche cela donnera du grain à moudre à ceux qui considèrent la justice aux mains des groupes communautaires et de l'ultra-gauche. Etre ou ne pas être libre de s'exprimer sans être surveillé, là est la vraie question...