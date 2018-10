Un élève menace une enseignante avec une arme factice...

Une vidéo circule sur le net : on y voit un élève menacer une enseignante avec une arme factice... il lui intime l'ordre de le noter "présent"... "Tu me mets présent... " dit-il à plusieurs reprises... Ce geste violent accompagné du tutoiement révèle un climat malsain et délétère.

Et aussitôt, il semble que l'on découvre la violence qui sévit dans les lycées et les collèges...

Mais quelle hypocrisie ! Cela fait longtemps que la violence règne dans un certain nombre d'établissements scolaires...

Les menaces, les intimidations, les insultes : c'est le quotidien des enseignants qui travaillent dans ces établissements.

Punitions contestées, indiscipline, refus d'obéissance, violences verbales... comment faire face à tant de mépris ?

Les parents d'élèves se font même parfois les complices de leur progéniture : ils n'hésitent pas à remettre en cause l'autorité des professeurs, leur façon d'enseigner, leurs notations.

Comment les enfants ne sentiraient-ils pas détenteurs de tous les droits, si les parents ne leur inculquent pas des valeurs de respect ?

L'enseignant, sous le feu des parents, des élèves, de l'administration, se sent souvent bien seul dans certaines situations difficiles...

D'autant qu'il est malvenu de faire des vagues, il est malvenu de punir trop souvent les élèves, il est malvenu d'évoquer certains problèmes, comme, par exemple, la drogue et les ravages qu'elle produit.

Il y va de la réputation de l'établissement : mieux vaut ne pas en parler et laisser les problèmes cachés sous le tapis.

La violence est bien réelle : certains enseignants se rendent à leur travail avec la peur au ventre.

C'est intolérable : un lieu de culture et de savoir doit être protégé de toute violence.

On ne peut transmettre des connaissances dans un climat de peur et d'insécurité permanente.

Alors, bien sûr, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner ont poussé des cris d'orfraie devant cette vidéo...

Mais, il serait temps de prendre conscience de la situation que vivent certains enseignants, il serait temps d'appliquer de véritables sanctions exemplaires contre les élèves qui troublent l'ordre.

Un élève qui ne veut pas apprendre n'a pas sa place dans nos lycées et nos collèges, un élève qui insulte ou menace un enseignant doit pouvoir être exclu des cours.

Les ministres annoncent un plan d'action ambitieux contre les violences dans les établissements scolaires... encore une annonce après un fait divers grave, mais c'est la discipline, c'est le respect de l'autorité qu'il convient de rétablir dans nombre de lycées et de collèges.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/10/un-eleve-menace-une-enseignante-avec-une-arme-factice.html

Un autre article :

http://rosemar.over-blog.com/article-il-ne-se-passe-jamais-rien-dans-ce-lycee-123625997.html