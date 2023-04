Un éminent scientifique d’Oxford déclare que l’énergie éolienne « échoue sur toute la ligne »

@Com une outre

C’est sûr que la Russie et les pays de l’opep ne voient pas d’un bon oeil l’émergence de plus en plus ancrée des energies alternatives, de plus en plus compétives....

La guerre en Ukraine a pour effet d’accélérer la recherche de ressources alternatives, et on peut dire à ce niveau que Poutine a encore réussi son coup...Non seulement la russie va être bordée de nouveaux pays adhérant à l’OTAN déteste, mais en plus ils vont s’équiper d’éoliennes et de panneaux solaires, de plus en plus compétitives, au point de mettre leur coût maintenant à un niveau inférieur à celui du nucléaire, et cela sans ses risque, et les déchets....

L’offshore Anglais et Allemand sont les plus performants, et se développent à grande vitesse. En allemagne bien que la surface maritime soit insignifiante par rapport à la france, elle devient majeure. La France a mis du temps à comprendre l’enjeu. Les limites de l’éolien terreste n’exist ent pas en mer, où le vent est constant, à partir du moment que les éoliennes sont au moins à 30 kms du littoral. Mais les communes qui en france, ont choisi de développer un petit parc de trois ou quatre éoliennes, sont gagnantes.