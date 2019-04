Un enseignant se suicide... mais où va une société qui méprise ses enseignants ?

@Fergus

Pour vous aider à comprendre, voici un témoignage d’une collègue de cet instituteur.



Je suis juste un relais de plus d’un relais : je suis aussi enseignant à Eaubonne et j’ai eu la chance de travailler avec Jean. Je n’arrive toujours pas à comprendre….

RIP Jean

Bonjour à tous,

Je transfère ce message pour que le plus grand nombre prenne connaissance de cela..

(J’ai vérifié l’information avant de la diffuser)

Message de la part de la femme d’un collègue,

« La semaine dernière, mardi soir, dans l’école Flammarion a Eaubonne, une mère d’élève (d’un chiant pour changer), et qui aime montrer qu’elle a du pouvoir, a porté plainte au commissariat contre un enseignant (Jean, 60 ans figure de l’école) pour violence aggravée sur mineur car il aurait »osé« l’attraper par le bras car il ne voulait pas venir alors qu’il tapait d’autres gamins, bref une histoire à la con comme on peut en voir tous les jours.

Sauf que :

- le jeudi matin le Jean apprend la nouvelle, il tombe complètement de l’armoire, rentre chez lui et se fait arrêter par son médecin, il appelle les syndicats pour préparer sa défense

- le jeudi soir des mères élues parents d’élèves (fouille-merdes) se procurent on ne sait comment le numéro personnel de Jean et l’appellent, on ne sait pas ce qui s’est dit,

- Vendredi matin Jean se suicide.

Équipe effondrée.

Jean Willot, c’est son nom.

Plainte infondée évidemment, la mère n’a même pas cherché à lui parler avant de poser sa plainte.

Dimanche le groupe de mères élues parents d’élèves appelle la directrice et ose lui dire que si elle avait réagi dès le 1er appel de la mère (passé le mardi soir pendant l’étude) rien ne serait arrivé, que ce qui est arrivé est donc de sa faute, ces mêmes mères élues appellent sur le portable de la veuve de Jean.

On continue, lundi matin :

- équipe de 30 personnes dans l’école (inspection, mairie et compagnie) à 7:45 pour blablater les enseignants, qui doivent reprendre leur classe dès 8:30, le môme en question est présent,

- interdiction pour eux de parler de l’affaire aux parents, aux médias ou à qui que ce soit

- interdiction de changer le gamin d’école sauf si sa mère en fait la demande, ne pas stigmatiser la mère ou l’enfant, les protéger de tout traumatisme.

Étouffement total de l’affaire.

Mardi : on informe l’équipe que seuls 3 enseignants (sur 12) pourront assister aux obsèques de leur collègue (faut bien faire tourner l’école), indignation. Finalement on leur autorise de 10h à 12h... Écoeurement.

De plus, la mère refuse de changer son gamin d’école, elle n’a apparemment aucune part de responsabilité dans ces événements.

L’équipe est totalement assommée, piétinée alors qu’elle est déjà à terre et a besoin de soutien de la communauté. »

Et voici le courrier envoyé aux directeurs.trices de la circonscription :

« Mesdames et Messieurs les Directeurs,

J’ai le regret et la tristesse de vous annoncer le décès de M. Willot, […]. Dans ce moment douloureux, l’équipe de circonscription s’associe à la peine de sa famille.

En concertation avec l’Inspection Académique et le CAAEE, un dispositif a été mis en place pour accompagner les élèves et l’ensemble des membres de la communauté éducative afin d’assurer la continuité pédagogique dans un climat le plus serein possible.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien et votre discrétion dans le souci de préserver l’intimité de la famille. »

Je n’ai pas du tout envie d’être discret !!!!

Complément d’info du maire d’Eaubonne.

La mère qui a portée plainte au commissariat est issue d’une famille à problème. Son fils qui est en CP a déjà fait l’objet d’un changement d’école car trop agité dans la première. Cette femme est liée avec des « représentes » de parents d’élèves et ont formé un petit groupe pour mette la pression auprès de la mairie et l’école. Voilà pour ce qui est du contexte.

Conclusion : Si vous voulez protéger vos enfants, mettez les dans le privé, car l’école publique est devenue un énorme foutoir !