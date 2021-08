Un été vraiment pourri... vivement l’année prochaine !

Même avec beaucoup de bonne volonté, regarder positivement l'année 2021 semble du domaine de l'impossible et cela concerne pas seulement la météo. Heureusement que quelques Français mettent un peu d'animation dans les rues de certaines villes de notre beau pays.

Franchement, attendre le moindre rayon de soleil après les pluies pour se jeter sur sa tondeuse à gazon et subir encore et encore la corvée de la tonte des hautes herbes de son jardin, devient vite pénible. La végétation desséchée par un soleil de plomb est tellement plus reposante pour le jardinier un peu fainéant. Une autre activité bien française peut s'avérer néfaste, manifester sous un parapluie contre un bout de papier QR n'est jamais bon pour la santé, même avec un passe-montagne pour se protéger de l'humidité de cet été pourri.

Le mauvais temps dû à une grosse goutte froide a été à l'origine d'inondations catastrophiques en Europe. La détresse des populations touchées par un climat imprévisible et dangereux devrait faire réfléchir. Comme également, la tristesse de perdre des milliers de vies frappées par une maladie contagieuse.

Une pensée pour les nombreuses victimes de ces fléaux.

Que valent certains slogans écrits sur du carton par rapport aux désastres des calamités climatiques et sanitaires ? Ne faut-il pas faire les priorités qui s'imposent en cette période agitée, plutôt que de gémir sur une liberté qu'on imagine déjà perdue définitivement ? La santé collective est plus importante que les ambitions politiques de l'opposition comme de la majorité. Ou encore que l'antimacronisme obsessionnel. Le poison n'est pas ce produit que l'infirmière vous injecte dans le bras, le vrai poison est celui inoculé dans les cerveaux des gens hésitants par des charlatans irresponsables et dangereux, qui seraient capables de vous vendre une potion magique voire du Vicks vaporub, pour vous éloigner de la seule solution existante capable de limiter les dégâts contre cette maladie virale qui nous empoisonne la vie.

Quoi de plus monotone qu'un ciel uniformément bleu, quoi de plus original qu'un temps nuageux et variable où le ciel se montre différent à chaque instant ? Un peu comme le gouvernement qui comme d'autres dans le monde a souvent été variant voire erratique dans une situation très compliquée. Ses mensonges sur les masques a certainement été l'erreur à ne pas commettre, la confiance de la population se gagne par la sincérité. De l'état sanitaire et social du pays en 2022 dépendra la réélection ou la chute d'Emmanuel Macron. La campagne électorale est déjà lancée, vivement l'année prochaine !

Photo : Lionel VADAM pour L'Est Républicain