Un fait de société : le féminicide...

Si il est vrai que 14000 femmes sont assassinées en russie chaque année, il s’agit effectivement d’un fait de société, d’un systématisme social, et on pourrait certainement grandement diminuer ce drame par de simples mesures de coercition et de propagande ( le terme n’est pas forcément négatif) médiatique.

Mais 120 femmes tuée par an sur environ 35000000, soit une sur une ville comme toulouse par exemple, est un phénomène de marge, et il est bien plus difficile d’agir la dessus. Je doute que les mesures punitives ou médiatiques soient d’un quelconque secours, d’ailleurs on en parle depuis des années et rien ne change