Un foulard rouge pour soutenir Emmanuel Macron contre les « Gilets jaunes »

Voilà maintenant qu'un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour organiser une "marche républicaine" de soutien au président de la République. Un peu comme cette manifestation en mai 68 pour soutenir le Général De Gaulle, mais juste un peu. Car il n'y aura pas un million de pro-Macron dans la rue le 27 janvier prochain. Vous remarquerez quand même qu'il y a encore des gens (comme dit Mélenchon) qui sont macronistes. Ils ont raison au moins sur un point, le droit à la liberté d'expression même si la majorité de la population est encore en faveur des "Gilets jaunes". Encore heureux que dans ce pays le mot liberté de penser ait encore un sens.

Donc voilà, le collectif « Stop, maintenant ça suffit » et le mouvement des "Foulards rouges" ont décidé de s'unir pour sauver la République qui serait en danger. Car, jusqu'à preuve du contraire ce ne sont pas les réseaux sociaux qui gouvernent la France. Tout le monde sait que c'est les médias, non ? Ou alors la famille Rothschild, voire Soros ou les Francs-Maçons ? Allez, oubliez ce petit délire complotiste. Car en réalité, dans notre monarchie républicaine c'est encore le président de la République qui fixe le cap, et c'est bien ce que les Gilets jaunes voudraient changer avec le fameux RIC.

Toujours est-il qu'un certain "Laurent de Toulouse", un fidèle de la macronie qui ne s'en cache pas, en a plus que marre des blocages abusifs organisés pas le GJ. Et il s'explique dans un article que vous ne lirez peut-être pas. Alors, pour mieux cerner le profil de Laurent, voici une déclaration de l'intéressé...

« Quand j'entends le président des riches, qu'il est à la solde des banquiers, d'un nouvel ordre mondial complotiste, ça me choque et je trouve ça injuste. C'est quand même quelqu'un qui fait bouger les choses. Ce n'est pas une opposition aux Gilets jaunes mais avant tout pour la fin des blocages, la fin des violences, un retour au calme et qu'on fasse la place au dialogue. »

Et puis, un autre macroniste, un certain John Christophe Werner, fondateur du mouvement "Les Foulards rouges" est également fâché avec les Gj. Pour lui, "Il est temps de sortir de la crise, de renouer le dialogue, et de retrouver une société où il fait bon vivre (pour tous)". Comme c'est bien dit, surtout que la "Marche républicaine des libertés" sera totalement "apolitique" ( vous n'êtes pas obligés d'y croire). Donc, les sympathisants de la FI et du RN pourront s'ils le souhaitent défiler avec les fans du président Macron (vous n'êtes pas obligés d'y croire non plus). Mais si ce défilé pour Emmanuel Macron est apolitique, alors plus rien n'est politique.

Imaginez maintenant une rencontre sur les pavés parisiens entre GJ et Foulards rouges. Déjà, il semble que l'idée d'afficher un foulard rouge sur son tableau de bord est pour le moins dangereuse pour le pare-brise de votre voiture. Mais alors, une confrontation entre les manifestations pourraient s'avérer franchement très saignante. Certes, nous n'allons pas vers une guerre civile, de toute façon le 27 janvier est un dimanche et les GJ préfèrent le samedi. Et à moins d'un changement de jour inattendu, tout devrait bien se passer.