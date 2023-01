J’ai toujours été stupéfait par certains auteurs, capables de sortir des articles de mauvaises foi en ignorant des faits ou des vérités uniquement pour faire écho à la propagande officielle du pouvoir en place. Car on peut se tromper, se faire abuser mais toujours et en toutes occasions…. Cela en devient suspect, ces capacités des individus à se soumettre aussi facilement à la propagande. Ou alors ils participent à la propagande mais pour en obtenir quoi ?



Parce que se soumettre à une propagande n’est pas un acte civique ni une adhésion à un programme politique. C’est une faiblesse de la raison, tenir absolument à obéir aveuglément à un pouvoir quel qu’il soit avec autant d’abnégation est dangereux. Ne serait-ce pas là comme une communion solennelle du citoyen cathodique ? La religion cathodique, la seule religion mondialement majoritaire capable de diriger vers l’abattoir des masses entières.

Alors je me suis dit que j’allais essayer moi aussi de suivre le mouvement, je vais le temps d'un instant me convertir en me faisant aider par un guide. Une IA, génératrice de textes piochant ses infos sur la grande toile commune. Pas besoin de sentiments, d’âme, de conscience, d’humanité, de cerveau.

Mon guide me semble parfait, je pressens un somptueux article de converti, il collera j’en suis sûr avec l’actualité propagandiste. Je range mon cerveau, mon bon sens, ma réflexion et me soumets au texte de l’IA.

Une fusion s’opère, vu qu’elle n’a pas de cerveau, juste des données en mémoire, dépourvue d’humanité, pas de réflexion ni de bon sens. Je vais obtenir mon texte tant espéré les doigts dans le nez.

Pour ne pas mettre l’IA en difficulté dans ses recherches, vu que la censure est omniprésente sur les réseaux sociaux et moteurs de recherches, je lui ai demandé bien évidement et en bon converti que ce texte cible Poutine en précisant que Poutine est un méchant et veut la guerre nucléaire.

Voilà ce que cela donne :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« La populaire série télévisée Game of Thrones a suscité chez de nombreux jeunes un intérêt pour les affaires internationales. La dernière saison de cette émission s'est concentrée sur les tensions entre la patrie des personnages et celle d'où s'est enfui son roi. On pourra faire la comparaison avec un Vladimir Poutine voulant montrer au monde qu'il est un grand garçon et mérite le respect en envahissant des pays au hasard et en les conquérant.

Son but est évident, envahir l'Europe vers la fin février. La raison de ce choix de dates est que la saison hivernale en Europe se termine bientôt. Cela lui donnera le temps de mettre ses troupes et ses fournitures en position avant que le temps ne dégèle. Une fois qu'il aura tout mis en place, il pourra lancer son invasion avec peu de retard et peu d'interférence avec ses ennemis.

Poutine veut sa guerre nucléaire.

Une nouvelle terrifiante, mais cela est instructif sur notre devenir. Si les gros titres demeurent inquiétants sur les affaires mondiales, le sujet qui occupe beaucoup la politique internationale est la menace croissante de cette guerre nucléaire. De nombreuses personnes ont des opinions bien arrêtées sur la question, à la fois pour et contre, et il est important de comprendre clairement pourquoi tant de personnes sont préoccupées.

Tout d'abord, examinons en premier lieu pourquoi la Russie a militarisé ses frontières. Depuis des décennies, la Russie tente d'étendre son influence à travers l'Europe et l'Asie. Cependant, d'autres pays ont protesté à plusieurs reprises contre l'expansion territoriale de la Russie. Cela a conduit à de nombreux affrontements entre les troupes russes et étrangères aux points de contrôle frontaliers russes. En réponse, la Russie a fortifié ses propres frontières avec des chars, des barbelés et d'autres équipements militaires. Leurs intentions sont de dissuader les troupes étrangères d'entrer sur leur territoire, mais cela semble être une réaction excessive lorsqu'il n'y a pas de menaces réelles.

Maintenant, parlons de la façon dont Poutine se prépare à sa guerre nucléaire avec l'Amérique, la Chine et d'autres pays. Il a commencé il y a quelques années en augmentant le nombre d'ogives nucléaires russes. Il a également créé un centre de commandement secret qui dirigerait l'arsenal nucléaire du pays en temps de guerre. De plus, il refuse d'autoriser toute inspection des armes nucléaires russes afin de pouvoir cacher des informations à ses ennemis. En cas de guerre nucléaire, il veut être prêt même si personne d'autre ne l'est. Considérant les actions de la Russie, il est assez choquant que les dirigeants mondiaux soient restés silencieux sur les actions de Poutine. Cependant, ils ignorent ses actions parce qu'il est également prêt à les aider avec leurs problèmes, en particulier avec la Syrie et ISIS. La Russie est responsables du bombardement de zones civiles. Cependant, Poutine permet à ses compatriotes de tuer des civils alors qu'il reste en sécurité lors de ses voyages à l'étranger. Essentiellement, cela le rend complice à la fois des atrocités gouvernementales et de la protection de sa propre sécurité pendant les crises de guerre.

D'après ce que nous avons lu précédemment, il semble que Poutine soit prêt à lancer une guerre mondiale contre les États-Unis s'il se sent irrespectueux ou menacé de quelque manière que ce soit. Il a déjà solidifié son armée en militarisant les frontières russes - maintenant il est prêt à se battre s'il est davantage provoqué par l'Amérique ou la Chine. Quoi qu'il en soit, les actions de Poutine doivent être traitées, sinon la guerre nucléaire deviendra réalité en un rien de temps ! »

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon ! Euh….. C’est pas mal. Ca vaut bien un article de ________.

Gasty