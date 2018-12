Oui, je le reconnais. En fonction du nombre important de "gilets jaunes" que je représente, c'est à dire, moi, j'avoue reconnaître dans la démarche du gouvernement, un geste fort.

De quoi parlons-nous ?

Comme je l'ai dit aujourd'hui sur les sites de Sarlat (si, si, ça existe, c'est en Dordogne !!), on est en train de discuter de la couleur du rouge à lèvres de la Comtesse alors que le château brûle.

Et puis attention !!

On découvre qu'en réalité, le rouge à lèvre en question coûte un bras, et aussi la jambe du même côté.

Et ça, on ne le savait pas. Mais, justement, ça nous en fait une belle, de jambe !!

Bon, bref, l'humour a ses limites, et venant aussi bien de ma petite personne que de responsables politiques, c'est, comment dire, dérisoire ou même "craignos" !!

Que s'est-il passé ?

Erreur numéro 1...

Le Président a pensé, que suite aux gaffes à répétition sur la communication soi-disant maîtrisée de la "start-up" gouvernementale, la grogne ambiante allait, comme cela s'est passé avec les syndicats et autres SNCF, se calmer de façon tranquille et patente.

Grave erreur !!*

Erreur numéro 2...

Penser que le mouvement des gilets jaunes allait finalement se résumer à une "réunion de concertation" avec quelques représentants désignés, enfumage et passage de brosse à reluire à la clé, voire petits avantages persos, comme cela se passe couramment avec les syndicats et autres vendus prétendant "représenter les gens"...

Erreur numéro 3...

Se dire que si on jouait de la communication, comme cela a été fait pour la campagne présidentielle, on pouvait facilement retourner l'opinion en présentant en boucle "ces salopards de casseurs qui allaient coûter un bras aux gentils et honnêtes contribuables".

Erreur numéro 4...

S'imaginer que l'opinion public allait se retourner contre ce mouvement, en oubliant totalement que les revendications sont hors corporations, qu'elles sont seulement et uniquement celles de gens poussés à bout par une situation intolérable de misère dans un pays qui compte parmi les plus riches du monde.

Erreur numéro 5 et dernière à ma pensée, pour le moment.

Prendre les français pour des gamins manipulables. Penser que les gens sont des abrutis, qu'à partir du moment où ils ont été capables de voter pour un banquier aux belles dents, par excès de confiance pour beaucoup, on allait pouvoir leur faire avaler toutes les couleuvres possibles, voire des anacondas.

Eh bien non.

La confiance, c'est comme un ressort.

Quand il est cassé, il est cassé.

Que pourrais-je dire à ce gouvernement, sinon, démerdez-vous !!

Ah oui, cet après-midi, on a eu droit, sur un site pacifique, à la présence de gendarmes équipés de HK...

Certains chasseurs pensent à venir avec des 308, équipés de visée laser, histoire d'assurer "la sécurité" du lieu de manifestation.

Monsieur Macron, je connais les gens, je connais le peuple et la foule. Surtout celle qui crève de faim, même si ce n'est pas mon cas. Par pitié, lâchez du lest, corrigez le tir !!

Je ne veux pas que les gens qui ont peu se battent avec ceux qui n'ont plus rien, avant que finalement, des têtes tombent.

Et pas celles des statues...

* Pourquoi ?? Ben tout simplement parce que le mouvement "gilets jaunes " a permis et laissé le temps au gens de discuter entre eux. Des personnes avec des horizons sociaux et politiques totalement différents, et pourtant, qui se sont retrouvés avec un point commun... De quoi sera fait demain ? Pour moi, c'est "l'erreur 1" et finalement, la plus grave... Le signe d'un amateurisme crasse.