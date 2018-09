Un Grand Rassemblement Populaire Majoritaire est nécessaire pour sortir la France de l’UE, de l’euro et de l’Otan

Avec François ASSELINEAU, l'UPR est la carte maîtresse des Français pour rétablir notre indépendance nationale et affranchir notre pays de la tutelle de l'Union Européenne, de l'euro, de l'Otan et des forces occultes qui en contrôlent les rouages.

Le vote majoritaire des Français pour sortir de l'Union Européenne sera un pas décisif mais ne suffira pas à triompher des obstacles qui seront nombreux, complexes, parsemés de chausse-trappes vicieuses plantées l'oligarchie euro-atlantique et la clique de politiciens traîtres à leur patrie qui s'est mise au service de ces gangsters.

Ces gens là ne renoncent jamais à leurs privilèges et ne reculent devant rien pour contraindre les peuples à se soumettre aux lois d'airain de leurs machines à spolier les pays placés sous leur coupe. Ils redoublent d'ingéniosité pour imposer dans le dos des peuples la casse industrielle et la misère causées par leur course effrénée vers toujours plus de profit au nom du respect de leur dogme impitoyable de "la concurrence libre et non faussée".

Ces gens là ne manquent pas d'imagination et de ressources pour emballer leur politique empoisonnée dans de jolis papiers d'argent, en agitant de jolis ballons de toutes les couleurs (gauche et droite confondues), en détournant l'attention de l'opinion publique de leurs turpitudes et des dégâts considérables qu'ils causent à la nation en appliquant leur politique partisane faite pour enrichir toujours plus les plus riches en appauvrissant toujours plus les plus pauvres.

Chaque jour, la télévision et la presse aux ordres relaie leurs mensonges et leur propagande pour cacher aux Français le caractère néfaste de la politique qui est appliquée, pour maintenir cachées les décisions qui sont prises dans leur dos, en censurant l'expression de toute analyse disissidente, de tout adversaire véritable appliqué à étaler au grand jour les méfaits de la politique inepte qui est menée, à en expliquer le pourquoi et le comment, à proposer des perspectives nouvelles, à organiser la résistance et la contre-offensive de nos concitoyens.

En appelant les Français à sortir de l'Union Européenne par la mise en action de l'article 50 du TFUE qui déclenchera immédiatement l'engagement des négociations nécessaires avec les autres états membres de l'UE, l'UPR propose à nos concitoyens de s'engager dans la voie la plus pragmatique, la plus réaliste, la plus respectueuse de notre constitution et de nos actuels partenaires de l'UE. Ce sera aussi la voie la plus sûre pour limiter au maximum l'impact des soubresauts inévitables que la politique nouvelle ne manquera pas de provoquer.

Les dirigeants de l'UPR sont des gens réalistes, responsables, pragmatiques, compétents et déterminés.

Contrairement aux rêveurs qui tablent sur une renégociation impossible des traités [ diverses clauses de ces traités font qu'il est impossible de les modifier après leur ratification ] ,

contrairement aux aventuriers qui escomptent ouvertement ou pas un effondrement spontané de l'Union Européenne,

contrairement à ceux qui veulent engager la France dans un bras de fer avec les autres membres de l'UE en refusant, sans les dénoncer, d'apppliquer les traités que la France à signés, en s'appliquant à bloquer les rouages des institutions européennes quitte à provoquer le chaos dans tout l'édifice mais aussi dans notre pays et dans l'économie de chacun des pays membres,

François Asselineau et l'UPR invitent nos concitoyens à se rassembler autour d'objectifs clairs, avec une feuille de route pragmatique, réaliste, respectueuse de notre constitution, du droit international, et de nos partenaires.

Cette feuille de route, c'est la sortie de l'Union Européenne par l'article 50, la sortie de l'euro, la sortie de l'Otan et l'engagement immédiat d'une grande politique de redressement national, de réparation des dégâts accumulés par la politique européiste conduite au profit exclusif de l'oligarchie atlantique, le rétablissement des libertés étouffées, la restauration de nos services publics, l'affranchissement de notre pays des privatisations tous azimuts qui lui ont été imposées, la rupture avec le dogme "libéral" de la concurrence libre et non faussée, le rétablisemment du contrôle des flux de capitaux et des flux migratoires, la cessation immédiate de la participation de notre pays dans des guerres illégales.

L'UPR s'est constituée en pôle de rassemblement pour permettre à l'immense majorité de nos concitoyens de peser ensemble dans le bon sens pour sortir la France de l'UE, de l'euro et de l'Otan, et pour faire respecter cette décision dès lors que le peuple français en aura officiellement exprimé sa volonté à travers le suffrage universel.

La force de ce rassemblement populaire majoritaire constituera la garantie la plus sûre de la bonne application de son projet politique, la garantie la plus sûre d'une sortie rapide de l'Union Européenne de l'euro et de l'Otan, la garantie la plus sûre de la mise en place effective d'une politique de redressement économique et social à l'image de celle initiée et mise en application par nos anciens du Conseil National de la Résistance après la libération du pays en 1945.

C'est pourquoi François ASSELINEAU et l'UPR appellent nos concitoyens à rejoindre sans délai la résistance aux injonctions de la commission Européenne (les GOPE qui encadrent le démantèlement de nos services publics et leur prise de contrôle par des intérêts privés), à rejeter la clique politicienne qui a enfermé notre pays dans le piège de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, à peser de toutes leurs forces dès aujourd'hui et encore plus demain pour extirper la nation au plus vite de ces pièges mortifères, pour engager une grande politique de redressement national, pour faire respecter les intérêts et la volonté de la nation rassemblée.

L'UPR met à la disposition de nos concitoyens deux outils précieux pour consulter ses analyses et mettre à leur disposition des informations et des dossiers introuvables ailleurs.

C'est d'une part le site upr.fr et, d'autre part, la chaîne youtube de l'UPR.