Un groupe électoral lié à soros et Zuckerberg se réunit à Washington pour une conférence fermée au public

Le Centre pour l’Intégrité Électorale & la Recherche, lié au méga-donateur démocrate George Soros et au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s’est réuni à Washington le 8 mai

The Epoch Times s’est vu refuser l’entrée à l’événement, appelé « Sommet sur la démocratie américaine » et organisé par le Center for Election Integrity & Research–CEIR [Centre pour l’Intégrité Électorale & la Recherche].

Les organisateurs ont déclaré que l’événement se déroulait sur invitation uniquement.

Seuls les représentants de la presse et d’autres invités ayant reçu une autorisation préalable ont été autorisés à participer au sommet.

Bien que l’événement ait été retransmis en direct, son caractère « fermé » a privé les médias indépendants de l’accès à la liste des hauts fonctionnaires présents au sommet, dont une litanie de secrétaires d’État, qui supervisent les élections, et d’autres responsables électoraux.

Parmi les participants à la conférence figuraient Brad Raffensperger, secrétaire d’État de Géorgie, et Bill Gates, superviseur du comté de Maricopa, en Arizona.

Le groupe se décrit comme « engagé dans une approche farouchement non partisane ».

Mais les allégations partisanes contre son fondateur, son financement par Zuckerberg et ses liens indirects avec le gauchiste Soros remettent en cause cette description.

Lors de la retransmission en direct de l’événement, le fondateur du groupe, David Becker, a donné le ton de la conférence dans son discours d’ouverture, répétant des affirmations contestées sur la sécurité des élections de 2020 et rejetant les inquiétudes concernant la fraude électorale comme étant infondées.

David Becker, fondateur du Center for Election Integrity & Research (CEIR)-Centre pour l’Intégrité Électorale & la Recherche.

« L’élection de 2020 a été, tout simplement, l’élection la plus sûre, la plus transparente et la plus vérifiable de l’histoire des États-Unis, et ce n’est pas près d’être le cas », a affirmé M. Becker.

Au moins un journaliste qui a contesté ce discours aurait été exclu de la conférence.

Laura Loomer, alliée déclarée du président Donald Trump et partisane de théories sur la fraude électorale généralisée en 2020, a rapporté qu’elle avait été expulsée de la conférence pour s’être confrontée à des responsables électoraux de l’Arizona et de la Géorgie.

Les organisateurs ont ensuite fait appel à la police.

Becker a fondé le CEIR en 2016. Il a également joué un rôle important dans plusieurs autres organisations et efforts électoraux au cours de sa carrière.

Accusations partisanes

Au cours du sommet, M. Becker s’est efforcé de se présenter comme non partisan et impartial.

Il a affirmé qu’il était l’un des rares fonctionnaires électoraux à vouloir reconnaître la légitimité de la victoire de Trump en 2016, alors même que d’autres considéraient que la fraude électorale et la manipulation des élections avaient privé Hillary Clinton d’une victoire.

Cependant, Becker a fondé le CEIR en réponse aux préoccupations concernant l’« ingérence étrangère » dans les élections, une affirmation souvent répétée selon laquelle Trump a gagné en 2016 en raison d’une ingérence russe généralisée.

Mais les enquêtes fédérales de plusieurs millions de dollars menées par la suite sur la victoire de Trump n’ont apporté aucune preuve de ces affirmations.

De plus, les antécédents du fondateur sont entachés d’allégations et de préjugés politiques à l’encontre des conservateurs.

En 2005, M. Becker, qui travaille dans le domaine des élections depuis des décennies, a fait l’objet d’une plainte officielle pour manquement à l’éthique alors qu’il travaillait à la division des droits civils du Ministère de la justice (DOJ).

Le ministère de la Justice à Washington le 14 janvier 2020. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Sous l’administration républicaine du président George W. Bush, M. Becker a offert son expertise en matière de droit électoral à la ville de Boston afin de faire échouer une action en justice du ministère de la justice concernant des violations du droit électoral.

Lors de l’enquête sur cette affaire, il a été découvert que Becker avait fait une série de « remarques désagréables et désobligeantes sur les républicains », a déclaré Hans von Spakovsky.

M. von Spakovsky, qui est aujourd’hui employé par l’Heritage Foundation, était à l’époque conseiller juridique au ministère de la justice.

« Dans son rôle au sein du ministère de la justice, [Becker] était censé être non partisan », a déclaré M. von Spakovsky. « C’est très peu éthique et peu professionnel. […] Je ne l’embaucherais jamais et je ne lui ferais jamais confiance. »

Brad Schlozman, qui dirigeait la division des droits civils à l’époque, s’est montré encore plus critique, suggérant que Becker méritait d’être radié du barreau.

« C’est la chose la plus contraire à l’éthique que j’aie jamais vue », a déclaré M. Schlozman. « C’est un cas classique de quelqu’un qui aurait dû être radié du barreau. »

Il a ajouté que Becker était « un gauchiste pur et dur » et quelqu’un qui « ne supportait pas les conservateurs ».

L’année dernière encore, M. Becker a décrit M. Trump comme un menteur et un danger pour les normes démocratiques dans des commentaires adressés au Washington Post.

« Un pourcentage important de l’électorat américain a été trompé sur l’intégrité de nos élections et pense que les élections sont truquées à moins que son candidat ne gagne », a déclaré M. Becker. « Pourtant, ce pourcentage est loin d’atteindre 50 % de l’ensemble de l’Amérique. Mais si Trump devait à nouveau remporter une courte victoire, je pourrais voir les idées [de déni des élections] infecter un plus grand pourcentage de l’électorat. » « Et si une grande partie de l’électorat d’une démocratie perd confiance dans les élections, cette démocratie n’est probablement pas viable. ». – Washington Post

Le CEIR n’a pas répondu à une demande de commentaire de The Epoch Times sur ces allégations.

Toutefois, dans des commentaires antérieurs adressés à un autre média, M. Becker a répondu à certaines des allégations, mais en a laissé d’autres sans réponse :

« Cette plainte a été déposée il y a plus de 15 ans, si ma mémoire est bonne, et a été rejetée. »



« Le ministère de la justice n’a pris aucune mesure à mon encontre à la suite de cette plainte. »



« Comme vous le savez, n’importe qui peut déposer une plainte pour n’importe quelle raison, avec ou sans fondement. » « J’ai servi fidèlement le ministère de la justice pendant sept ans, de 1998 à 2005, période au cours de laquelle j’ai reçu une mention spéciale de mérite de la part du procureur général en 2002, sous l’administration Bush », a-t-il ajouté.

Près de 70 millions de dollars de Zuckerberg

En août 2020, l’organisation de Becker a reçu la somme astronomique de 69,5 millions de dollars de la part du PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Sous l’apparence de précautions de sécurité COVID-19, ce financement a été utilisé pour équiper les États clés de l’échiquier d’un plus grand nombre de boîtes de dépôt du courrier.

Le don de Zuckerberg au CEIR fait partie d’une série de dons prétendument non partisans du créateur de Facebook.

Le cofondateur, président et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant une audience combinée de la commission judiciaire et de la commission du commerce du Sénat dans le Hart Senate Office Building au Capitole, à Washington, le 10 avril 2018. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Lors de son discours d’ouverture de la première journée de la conférence, M. Becker a reconnu que la « philanthropie » constituait une grande partie des efforts de son organisation pour les élections de 2020.

M. Becker a dressé un tableau optimiste du paysage électoral en 2020, notant que les bulletins de vote papier devaient être utilisés dans des États clés comme la Géorgie et la Caroline du Nord.

Toutefois, il a indiqué que l’apparition de la pandémie de COVID-19 avait changé la donne.

La maladie, qui a un taux de survie général d’environ 99 % et qui est asymptomatique pour beaucoup, a obligé les responsables des élections à trouver un équilibre entre « la plus sociale des activités démocratiques, le vote » et « le maintien des exigences de distanciation sociale« , a déclaré M. Becker.

Selon Becker, lorsque les États n’ont pas fourni suffisamment de fonds pour répondre à ces demandes, la philanthropie est intervenue pour combler le fossé.

Plusieurs millions de dollars de cette « philanthropie » proviennent de Soros, qui a donné plus de 9 millions de dollars aux démocrates en 2020.

En outre, ce personnage qui sème la discorde a donné des dizaines de millions de dollars à des groupes qui luttent contre la prétendue « privation du droit de vote » et d’autres causes électorales.

Liens avec Soros

Becker a également des liens avec le méga-donateur controversé Soros.

George Soros, fondateur et président de l’Open Society Foundations, arrive pour une réunion à Bruxelles le 27 avril 2017. (Olivier Hoslet/AFP/Getty Images)

Avant de fonder le CEIR, Becker a travaillé pour le Pew Charitable Trust.

Cette organisation est financée par l’Open Society Foundation, la principale organisation de financement politique de Soros(pdf).

Alors qu’il travaillait au Pew Charitable Trust, une organisation autrefois de droite qui a de plus en plus viré à gauche ces dernières années, M. Becker a également participé à la création du Electronic Registration Information Center (ERIC) [Centre d’information sur l’enregistrement électronique], en 2012.

Utilisé aujourd’hui dans un grand nombre d’États, ERIC est un outil qui prétend aider les États à gérer les listes électorales.

Mais le système a créé la controverse parmi les républicains, qui affirment que Soros a soutenu la création de l’ERIC.

D’autres avertissent que le système pourrait être utilisé pour des fraudes électorales massives en raison de la sensibilité des informations confiées au groupe à but non lucratif.

Le secrétaire d’État de l’Alabama, Wes Allen, a déclaré lors des élections de 2020 qu’il prévoyait de retirer l’Alabama du système ERIC s’il remportait les élections.

M. Allen a justifié sa décision de retirer l’État du système par des inquiétudes concernant les liens avec Soros.

Répondant aux affirmations selon lesquelles Soros n’a pas de liens directs avec le groupe, M. Allen a cité le lien avec le Pew Charitable Trust :

« L’ERIC est lié à Soros par l’intermédiaire du Pew Charitable Trust, dont le partenaire financier est l’Open Society », a déclaré M. Allen. « Or, Open Society, c’est George Soros. Ainsi, même si l’argent de Soros a déjà été dépensé, il est indéniable que l’argent de Soros a contribué à alimenter le projet. ».

Le CEIR n’a pas répondu à une demande d’information de The Epoch Times sur les personnes invitées à l’événement ou sur le processus de sélection de ces invités.

Source : The Epoch Times