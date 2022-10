Un homme de 92 ans violemment agressé par une toxicomane à Paris : son fils témoigne

@Yann Esteveny

"Les partis patriotes en France signalent depuis longtemps la délinquance petite et grande dans ce pays mais les partis populistes de gauche au pouvoir au nom d’un vivre ensemble nient cette réalité."

Bonjour

Contrairement à ce que vous affirmez, ce n’est pas la gauche qui est au pouvoir, mais la droite, autrement dit l’ensemble des politiciens qui défendent les intérêts de l’oligarchie mondialiste au détriment des intérêts des travailleurs, du peuple et de la nation, quels que soient les paravents multiples derrière lesquels elle avance masquée, se prétendant sans vergogne tantôt gaulliste, tantôt indépendante, socialiste, écologiste, rassembleuse,nationale, ou encore insoumise, et même communiste quand ça l’arrange, si on écoute bien Roussel et les dirigeants nationaux du PCF, tout ce beau monde se retrouvant à scander les mêmes slogans cautionnant notre enfermement dans l’UE, l’euro, l’Otan et leurs entreprises guerrières contre la Russie et la Chine, ou encore les mesures liberticides du « conseil defénse sanitaire ».



La gauche, c’est la défense des intérêts des travailleurs, du peuple de la nation, c’est le combat pour la sortie de l’Union Européenne, de l’euro et de l’Otan, c’est le combat pour la mise hors d’état de nuire de l’oligarchie exploiteuse et apatride que sert outrageusement la Macronie.

Salutations

GJ