Un homme, porteur d’handicap refusé par un hôtel Formule 1 !?

@CHALOT

Utilisez le bouton repondre svp sinon c’est le bordel et on comprend rien

C’est la première fois que l’on rencontre ce problème ?



Je comprends pas. Vous posez la question ou vous l’affirmez ?

Un hotelier c’est un commercant

> il est équipé PMR / PSH

> Son activité est d’héberger

> Si il est rémunéré pour le service, que la prestation ne finit pas par lui couter plus cher au final, et ne pose pas de souci aux autres clients, pour quelle raison refuserait-il defaire son métier, en risquant en outre une campagne de denigrement commercial ?

Doooooonc, sauf à ce que ce soit le grand mechant loup un peu debile qui refuse de l’argent pour le fun, je vois pas la logique

Doooooonc, vous ne dites pas tout.

Et l’exercice de dénigrement commercial auquel vous vous livrez ici est passible de poursuites sans autres éléments d’explication

Après je m’en carre, je suis pas specialement fan du groupe accor, mais on peut pas faire n’importe quoi non plus