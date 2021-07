Un jeu vidéo pour être heureux ?

Pour compléter ce que je dis plus haut je trouve les films américains à gros budget et gros effets spéciaux bien plus abrutissants que nombre de jeux vidéos.

La raison en est simple : les effets spéciaux tendent à rendre les scénarios paresseux et de plus en plus minimalistes. Avec des psychologies aux rabais.

Les jeux vidéos font appel à l’intelligence du joueur qui est actif et en demande de complexité. Et de beauté aussi.

Nul doute que l’intégration de l’IA dans les jeux rendra ceux-ci encore plus immersifs et demandant de hautes capacités de la part des joueurs.

Ce sont donc deux univers très différents.

Notons ici que des jeux vidéos sont utilisés en psychiatrie pour le traitement des TOC, phobies, etc...