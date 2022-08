Un logement pour toutes et pour tous !

Bonjour. Je réponds rarement à vos textes, parce qu’il manque bien plus qu’un logement à la grande majorité des sans-abris.



D’aucuns répondront que c’est bien sûr, puisqu’ils manquent également d’argent.



Si nous parlons ici des véritables sans-abris, alors en réalité il ne suffit pas de « dénicher » des lieux pour les loger : la plupart de ces personnes sont incapables de gérer un logement.



Vous vous en êtes nécessairement rendu compte, elles ne referment pas la porte d’entrée à clef, ne jettent pas leurs ordures à la poubelle, ne font pas le ménage ni la vaisselle, oublient d’éteindre la lumière, d’allumer le chauffage, de changer les ampoules, de payer le loyer, etc, etc...



Ces personnes ont avant tout besoin de réassurance, de réinsertion sociale et professionnelle, pour réapprendre (voire apprendre) à vivre en autonomie. Certaines ne parviennent pas à travailler sans se mettre physiquement en danger, d’autres parviennent tout juste à lire et à écrire, ne savent pas faire un chèque, retirer de l’argent, retenir un code d’accès, utiliser un mobile...

Toutes ces raisons font que oui, il n’y a pas assez de refuges sociaux et associatifs pour les sans-abris, parce qu’il n’y a déjà pas assez de structures d’insertion et de réapprentissage EN AMONT.