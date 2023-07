Un marché noir des armes s'est formé en Ukraine faisant de l’Ukraine un centre mondial du commerce illégal des armes. Le Pentagone a signalé le vol en Ukraine d'une partie des armes fournies par l'Occident. Dans le même temps, les dealeur​​​s d’armes de guerre avaient l'intention de les vendre au marché noir, a déclaré le département militaire américain. Ils ont précisé qu'il valait la peine de renforcer les inspections américaines dans les entrepôts des forces armées ukrainiennes. Qui achète donc des armes volées en Ukraine ? Est-ce que les Américains sont en mesure de prendre le contrôle des armes envoyées à Kiev ? Avons-nous une volonté des Etats-Unis pour dispatcher ces armes partout ?

Observateur Continental a déjà publié un article sur la possibilité de voir les armes envoyées par les Etats-Unis et les membres de l’Otan en Ukraine se retrouver, notamment, dans les émeutes entre les mains des émeutiers en France. Un article de CNN vient encore corroborer l’analyse d’Observateur Continental.

Le média anglophone rapporte que le danger est réel en citant une étude d’un comité de surveillance [Watchdog] du Pentagone concernant le commerce sur le marché noir des armes et des munitions qui ont été envoyées par l’Otan, les Etats-Unis, en Ukraine. « Le Watchdog du Pentagone découvre que des armes occidentales envoyées en Ukraine ont été volées », titre CNN. Le média américain annonce que « des criminels, des combattants volontaires et des trafiquants d'armes en Ukraine » ont volé des armes et du matériel fournis par l'Occident destinés aux troupes ukrainiennes l'année dernière ». Cependant, CNN affirme que ces armes volées auraient été récupérées, selon un rapport de l'inspecteur général du ministère de la Défense [Pentagone], tout en stipulant qu’ils ne peuvent pas contrôler le circuit des armes de l’Otan dans le corps de l’article.

Le Pentagone ne peut pas assurer le contrôle des armes envoyées en Ukraine. CNN affirme que selon « le rapport de l'inspecteur général », il a été noté que, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, la capacité du ministère de la Défense [Pentagone] à suivre et à surveiller tout l'équipement américain affluant en Ukraine, comme l'exige la loi en vertu de celle sur le contrôle des exportations d'armes, a été confrontée à des défis en raison de la présence américaine limitée dans le pays ». « Selon le rapport, qui a examiné la période de février à septembre 2022, le Bureau de la coopération en matière de défense de Kiev n'a pas été en mesure d'effectuer [la surveillance de l'utilisation finale] requise de l'équipement militaire que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine au cours de l'exercice 2022 », continue le média anglophone.

La question, qui se pose depuis plus d’un an, est de savoir où disparaît une partie des armes occidentales destinées aux Forces armées ukrainiennes (FAU). Ainsi, en août de l'année dernière, l'inspecteur général par intérim du Pentagone, Sean O'Donnell, s'est dit préoccupé par la possible propagation d'armes américaines en dehors de l'Ukraine. Dans un entretien à Bloomberg, il a noté que le bureau de Volodymyr Zelensky tient des registres de l'équipement obtenu, mais il a souligné que les responsables du FAU ne savent probablement pas exactement où finiront les équipements arrivés dans le pays. Les experts notent que deux aspects sont au cœur du problème : un contrôle de mauvaise qualité des approvisionnements par les États-Unis et la corruption de la plupart des responsables en Ukraine et de l'armée ukrainienne.

CNN a relaté ​ qu’ à la « fin du mois de juin 2022, un groupe du crime organisé a rejoint un bataillon de volontaires en utilisant de faux documents et a volé des armes, dont un lance-grenades et une mitrailleuse, et plus de 1000 cartouches » et qu’ « en août 2022, les services de renseignement ukrainiens ont découvert un groupe de membres de bataillons volontaires qui avaient volé 60 fusils et près de 1000 cartouches et les avaient stockés dans un entrepôt, probablement pour les vendre au marché noir ».

Une autre version pouvant expliquer ces vols des armes à destination d’Ukraine est apparue. Des observateurs doutent de voir des armes se volatiliser en Ukraine. Selon eux, « les approvisionnements sont régulés par les relations commerciales », et, « très probablement, le vol se produit en cours de route. Et, cela se déroule sous la responsabilité des Américains en tant que fournisseurs ». Il est évident que toutes les armes ne sont pas utilisées exclusivement par les forces armées ukrainiennes (FAU). Par exemple, des parties de ces approvisionnements américains se sont récemment retrouvées entre les mains des mercenaires français en route en France en venant d’Ukraine.

Le Parisien titrait en avril dernier : « deux militants d’extrême droite arrêtés avec du matériel militaire à leur retour d’Ukraine ».

Selon la DGSI il y aurait 400 Français qui auraient, depuis un an, rejoint le théâtre du conflit ukrainien. On sait également que la mafia italienne utilise des armes automatiques des Américains. Tout cela est devenu possible parce que les rébellions profitent aux États-Unis, y compris en Europe.

Le rapport du Watchdog avertit sur le fait que « le personnel du Pentagone a été dans l’incapacité de visiter les zones où l'équipement fourni à l'Ukraine a été utilisé ou stocké ». CNN affirme : « Le rapport du Watchdog commandé par le Pentagone souligne à quel point il était difficile pour les États-Unis, au début de la guerre, de suivre les milliards de dollars d'armes et d'équipements qu'ils envoyaient à l'Ukraine ».

Est-ce que pour autant les Etats-Unis et les autres membres de l’Otan peuvent réellement contrôler le parcours de leurs armes et munitions envoyées en Ukraine ? La réponse est la suivante selon CNN : « Le gouvernement américain reste parfaitement conscient du risque d'un possible détournement illicite et prend de manière proactive des mesures pour atténuer ce risque en étroite coopération avec le gouvernement ukrainien. Nous sommes réalistes que nous envoyons des armes pour aider l'Ukraine à se défendre dans un conflit actif, et il y a un risque que ces armes soient capturées si le territoire change de mains – ce qui arrive dans toute guerre », a déclaré le porte-parole du Pentagone ».

Philippe Rosenthal

