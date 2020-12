Un match de football perturbé par le « racisme » ?

Alors que le PSG jouait contre l’Istambul BB, obscure et peu talentueuse équipe turque le mardi 8 décembre 2020, le match a été arrêté puis reporté au lendemain. La raison ? Les deux équipes sont sorties du terrain après que le quatrième arbitre de nationalité roumaine ait qualifié l’entraîneur adjoint d’Istamboul Pierre Webo « d’homme noir ». Un crime d’autant plus abject que Pierre Webo (camerounais) est effectivement noir. Une information crucialement banale qui l’aurait fait dire « Le barbu » ou « le roux » si Pierre Webo avait présenté cette particularité physique. Pas de quoi fouetter un chat ? Si car en roumain, le mot noir se dit « Negru ». Donc levée de bouclier et démonstration digne d’une tragédie grecque.

Face à des Turcs, c’est toujours amusant. Les deux équipes sortent du terrain et le match est suspendu. En moins d’une heure, la quasi-totalité des titres de presse et des personnalités politiques ont salué le geste héroïque de ces joueurs. Et ce fut l’apothéose, les militants de Black Live Matters, les footballeurs, les journalistes, les racialistes, Erdogan lui-même (devenat un défenseur des minorités et des opprimés, les arméniens apprécieront), les indigénistes, la Ligue de Défense noire africaine, des députés de LREM et de la France insoumise, des supporters, des journalistes ont communié ensemble contre le racisme. Il ne manquait que la ligue de défense des crocodiles africains...

Peu importe au fond que la réalité soit tout autre. Cela fait longtemps que le réel est devenu secondaire, seul compte le marketing de l’émotion, seule compte la condamnation instantanée. On attend au bas mot une lettre d’excuse de l’Académie des lettres roumaines priée de modifier son dictionnaire, on attend au minimum une adhésion pleine, en-tière et universelle à cette nouvelle version de la réalité. On ne sait toujours pas quel moment de cette folle soirée a été le plus incroyable. Le tweet d’Erdogan contre le racisme est en bonne position. Quand on sait qu’en Turquie le mot « arménien » est perçu comme une insulte totalement honteuse (donc raciste), voir le calife Erdogan s’ériger en garant des bonnes mœurs et de l’antiracisme alors que ses sbires azeris ravagent les territoires arméniens conquis, il y aurait de quoi sourire si la situation n’était pas dramatique. Dans la catégorie indécence, on a aussi la condamnation unanime de la presse qui oublie qu’elle a passé la journée à saluer la probable nomination d’un « général noir » au Pentagone. Prouvant ainsi qu’on peut désigner un homme par sa couleur de peau. Plus que son nom et ses compétences d’ailleurs. En fait, la couleur n’est grave que si vous le décidez (et que vous êtes noir) sinon ce n’est pas systémique donc cela n’existe pas ; pour qu’un racisme existe, il faut qu’il soit enseigné en sociologie à l'université.

On n’accuse plus l’acte concret mais l’intentionnalité. Le délit est devenu aussi subjectif que la vérité et la frontière entre le légal, le moral et le pénal se brouille et se confond. L’émotivité et la bêtise ont donc gagné. Sur les terrains de foot, c’était acté, mais maintenant, cela déborde du terrain et contamine la société tout entière. A moins que ce ne soit cette dernière qui ait débordé sur les terrains. Tandis que la planète pleure son émotion en dégueulant son ignorance, laissons-nous aller à un rire à la fois amusé et désespéré. Ce devait être une soirée foot, c’est devenu une réclame pour la bêtise. On savait qu’elle avait déjà envahi les terrains de football mais pas à ce point-là.

Notons que pour le second match mercredi 9 décembre, une cérémonie de génuflexion s'est déroulée avant le match (authentique !). Il s'agissait sans doute de prier ensemble contre le racisme. Erdogan s'est-il associé à la démarche de Neymar et compagnie pour la lutte contre les discriminations, celle dont souffrent les arméniens par exemple ?

source de cette photo : https://news.maxifoot.fr/photo/psg-une-reprise-avec-le-genou-au-sol-foot-337801.htm