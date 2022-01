Un meeting en immersion : du grand spectacle !

Nous sommes tous conditionnés par le langage des médias et ses acteurs qui eux-mêmes parlent une langue sur laquelle ils ne s’interrogent plus. Nous parlons des leaders politiques comme s’ils étaient à la barre d’un bateau, seuls maîtres à bord. Et nous embarqués pour une destination surprise ? En république cela devrait titiller notre conscience de citoyen. Nous votons, nous devrions voter à chaque fois que c’est possible et donnons-nous en les moyens pour un programme offrant un minimum de démocratie et de garanties. Tout au moins c’est un idéal mais qui est à notre portée si nous le voulons bien.

LFI/Union populaire est un mouvement qui travaille sans se renier, en approfondissant un projet et un programme depuis plus de 10 ans et qui malgré toutes les attaques, tous les coups bas des médias et des états-majors politiques finit par incarner le rassemblement de la gauche authentique en dehors de ces états majors quand ceux qui ont failli, en dépit de tentatives et d’improvisations dérisoires de dernières minutes se font cruellement snober par nos concitoyens. Cela a de quoi agacer ceux qui ont parié sur la naïveté, la résignation, la désinformation et l’absence de mémoire de ces derniers.

LFI incarne l’issue politique d’un mouvement social qui travaille notre société depuis des dizaines d’années parce qu’il est porté par une intelligence collective mise en tension par un recul démocratique qui progresse par secousses grâce à la mainmise des puissances financières sur nos médias et par un détournement des potentialités humaines, scientifiques et technologiques de notre pays au profit du court-termisme d’une minorité. Ce mouvement est la possibilité du rassemblement d’une gauche authentique qui a besoin de toutes les bonnes volontés et cherche ici à sa manière de redonner du lustre à l’histoire de la gauche salie, abîmée, outragée et trahie par tout un aréopage d’hypocrites et de cyniques. Eh oui, il faut faire fort pour faire oublier les salissures et les impostures. Sans surprise, une cohorte hétéroclite d’aigris se gaussent, se moquent, dénigrent. Comme nous sommes contents de les déranger.