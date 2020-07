Un mensonge de Macron : Le système universel de retraite par points

Verbatim macronien :

" Je veux la remettre [la réforme des retraites] à la discussion, à la concertation, parce qu’il y a deux choses. La réforme du système universel par points, dont je pense qu’elle est juste et est faite pour celles et ceux qu’on a appelés les premiers de corvée. Ils en sont les grands gagnants. Parce que je rappelle que dans cette réforme, il y a aussi la meilleure prise en compte de leurs périodes d’activité. Il y a également une avancée sociale inédite qu’est la retraite à 1 000 euros pour tout le monde, le minimum contributif à 1 000 euros (…)."

Commençons par le plus comique :

"une avancée sociale inédite qu’est la retraite à 1 000 euros pour tout le monde"

D'abord c'est un mensonge. Il n'a jamais été question que la réforme Macron accorde à tout le monde une retraite minimale de 1000 euros par mois. Le texte prévoit que seuls ceux qui ont bénéficié d'une carrière complète pourront bénéficier de 1000 euros par mois. Pour les autres la retraite sera calculée en effectuant un prorata.

Si la carrière complète est de 43 ans et que vous avez travaillé seulement 40 ans, le chômage ne comptant pas forcément, vous toucherez seulement : 1000 x 40/43 = 930 euros.

Cela dit 43 ans c'est la durée minimale en 2020. Les prochaines années cette durée augmentera probablement, en tout cas si on ne se débarasse pas Macron !

Ainsi pour une carrière complète à 45 ans le calcul deviendrait : 1000 x 40/45 = 888 euros

C'est à dire moins que le minimum vieillesse actuel !! On mesure la portée de l'avancée sociale :)

La soi-disant retraite à 1000 euros est donc une arnaque. Car le minimum vieillesse vaut actuellement 900 euros par mois. L'avancée sociale de Macron consiste à promettre 100 euros de plus en sachant que les conditions d'attributions ne permettront à la majorité des gens d'en bénéficier.

Le discours de Macron est à la fois un mensonge et une arnaque. Une "Fake News" en direct live ! Et pas un mot critique des journalistes qui lui servent la soupe !

Sur le système universel de retraite par points.

Le remplacement du système de retraite actuel basé sur un pourcentage du salaire et sur l'ancienneté est une profonde régression sociale. Car la retraite par points fera baisser massivement toutes les futures retraites. Voilà pourquoi :

Le système universel de retraite par points fonctionne en deux temps et repose sur deux paramètres : la valeur d'achat du point de retraite et la valeur de service du point de retraite. Voyons en détail avec un exemple réaliste pour un petit salaire, niveau smic.



Pendant la vie active.

Les salarié(e)s achètent des points de retraite. Supposons un salaire annuel de 20000 euros et le prix d'achat du point fixé à 10 euros, cétait le chiffre proposé par les rédacteurs du projet :

Le taux des cotisation retraites s'élevant à environ 20% vous versez donc 20000 x 20% à la caisse de retraite, soit 4000 euros.

La valeur du point étant de 10 euros, cette année là vous avez acquis 400 points de retraite. (4000/10)



(Pour simplifier j'ai pris le taux de 20% pour les cotisations salariales et patronales. Cela ne change rien au mécanisme de calcul, ni hélas à son résultat.)



Pendant la retraite.

Arrivés à l'âge de la retraite, on multiplie le nombre total des points de retraite acquis par la valeur de service du point.

Si vous avez travaillé 40 années avec un salaire de 20000 euros par an, vous détenez donc 16000 points de retraite, en reprenant l'exemple précédent.

Et si la valeur du point est de 1 euros, votre retraite annuelle est de 16000 euros.

Dans le système par points, la valeur de service est variable.



Elle est calculée pour que le montant global des retraites n'augmente jamais. Or comme le nombre des retraités augmente, ce système diminue automatiquement le montant des retraites. Et surtout sans avoir besoin de voter une nouvelle loi impopulaire.





Le mécanisme de la retraite par point est d'une grande simplicité. Avec les précisions suivantes.

1 - Plus votre salaire est faible et plus votre retraite est faible, si l'on compare des durées de travail identiques. Donc ce système défavorise automatiquement les plus pauvres. Notamment ceux qui ont eu des interruptions de carrière, des femmes par exemple.

Les précaires sont clairement dans le viseur du nouveau système. Salaires faibles et durée de travail réduite créeront automatiquement des retraité(e)s dans la misère. Et qui n'atteindront pas le seuil de 1000 euros !

2 - Afin de faire passer la pilule (amère) un certains nombres de petites douceurs seront distribuées à certaines catégories sociales. Les familles nombreuses auront une petite majoration de retraites.

Certaines catégories électoralement intéressantes (pour la droite !) pourront bénéficier de bonifications, je pense aux agriculteurs, petits commerçants, indépendants, ...



Et bien sur l'armée et la police pour des raisons sur lesquelles je n'insiste pas :)

Mais pour la masse des salariés "ordinaires" ce sera la sanction, on pense aux enseignants mais bien d'autres catégories seront touchées !

Je pense avoir expliqué clairement le mécanisme de la retraite par points, chacun en tirera ses conclusions.

Est ce que les chiffres de la simulation décrite sont vraisemblables. Je crois que oui et les chiffres qui seront retenus pourraient être bien pire !

Pour tout dire, en bon scientifique, j'ai personnellement testé le système. Et j'ai acheté, hors sécurité sociale, une des meilleures retraite par points. Pendant une trentaine d'année j'ai cotisé environ 150 euros par mois en moyenne. Lors de mon départ à la retraite je disposais d'environ 25000 points et la valeur de service du point valait 0.092 euros. Ma retraite annuelle est donc de 25000 x 0.092 = 2300 euros ! (sic)



Enfin je vous rassure, l'actuel système de retraite, celui que Macron veut liquider, m'a permis d'obtenir une retraite plus intéressante :)

Moralité.

Comme tout le monde le vérifiera dans une quinzaine d'années, le système de retraite par points est une régression sociale majeure !

Ne pas lutter pour bloquer cette "réforme" c'est faire un pari hasardeux pour l'avenir.

(surtout pour les jeunes ... dont malheureusement je ne fais plus partie, et pour les vieux, Macron a d'autres projets très intéressants aussi, mais ceci est une autre histoire ...)