Un moment critique pour le Moyen-Orient

L’évolution rapide de la crise dans la bande de Gaza témoigne clairement de la situation tendue dans l’ensemble de la région du Moyen-Orient. Qu’un accord soit conclu ou non entre Israël et le mouvement terroriste Hamas, toutes les options restent ouvertes, d’autant plus que l’accord ne signifiera ni la fin de la guerre, ni le début d’une nouvelle ère de calme.

Il s’agira probablement d’une période de répit et de réorganisation des cartes, au cours de laquelle les deux parties au conflit se débarrasseront des pressions internes et externes qu’elles subissent pour mettre fin à la guerre.

La nature de cette crise n’est pas principalement liée à cette zone géographique étroite (365 kilomètres carrés) ou à la position du mouvement terroriste, mais elle est fondamentalement liée aux conflits régionaux et internationaux en cours.

Ce n’est un secret pour personne que le mouvement terroriste Hamas est l’une des milices clés de l’Iran, et les relations entre les deux parties ne peuvent plus être dissimulées étant donné les nombreuses révélations depuis le début de la guerre. Même si les tensions entre Israël et l’Iran se sont temporairement apaisées et que les deux parties se contentent de réajuster les règles du jeu en fonction des messages militaires échangés, la confrontation entre eux n’est pas terminée, mais d’autres rounds et d’autres guerres par procuration, peut-être même une confrontation directe, sont à venir.

Il ne faut pas oublier qu’Israël n’a toujours pas réglé ses comptes avec les autres mouvements et organisations pro-iraniens, en particulier le Hezbollah libanais, car la sécurité du nord d’Israël dépend des décisions du groupe pro-iranien du Hezbollah et de ses positions incohérentes, qui sont souvent difficiles à prévoir, que ce soit en termes d’escalade ou de désescalade.

Le défi politique et de négociation majeur et complexe pour les parties régionales et internationales impliquées dans la désescalade et la fin de la guerre à Gaza est de combler le fossé entre les exigences et les besoins de sécurité d’Israël et les conditions du mouvement terroriste du Hamas.

Il s’agit de deux objectifs extrêmement contradictoires. Le rétablissement du sentiment de sécurité d’Israël, sans parler du pouvoir de dissuasion et du prestige militaire, exige que le Hamas, fer de lance iranien, soit vaincu et que ses dirigeants extrémistes soient purgés, et que les otages soient ramenés par la force, comme l’a promis le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou au début de la crise. D’autre part, d’un point de vue stratégique, les conditions du Hamas signifient essentiellement la défaite d’Israël et la victoire du mouvement, ce qui renvoie aux différents critères de victoire et de défaite entre les armées régulières et les organisations miliciennes. Pour ces dernières, la victoire est synonyme de survie.

Il est évident qu’une vision univoque de la situation ne peut conduire à une compréhension objective et précise.

Israël a également subi une perte stratégique importante, non pas parce qu’il a été soumis pendant des mois à l’une des pires confrontations de son histoire avec le terrorisme, mais parce que sa cohésion interne a été ébranlée, que ce soit par l’érosion de la confiance dans les performances des institutions sécuritaires et militaires, ou par de profondes divergences politiques au sein de la société israélienne, qui tournaient en grande partie autour de l’échange de prisonniers.

Tout cela apparaîtra au grand jour lorsqu’Israël atteindra le moment inévitable de la reddition des comptes, au cours duquel tous les événements survenus depuis l’attaque terroriste sanglante du 7 octobre feront l’objet d’une enquête approfondie afin de révéler la responsabilité des erreurs qui ont entraîné la mort de quelque 1 200 civils, israéliens pour la plupart, et la capture de quelque 240 otages par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, raison majeure de la prolongation de la guerre dans tous ses aspects militaires, économiques, politiques et sécuritaires.

Ce conflit sanglant avec le terrorisme est encore plus inquiétant en raison des troubles et de l’instabilité qu’il a provoqués dans une grande partie du Moyen-Orient, dévoilant l’impact géopolitique de la guerre de Gaza sur la sécurité et la paix, en particulier dans les pays arabes proches du point chaud. Plus important encore, le débat a été relancé sur la relation entre les composantes populaires, ethniques et religieuses de l’État-nation et l’invocation de slogans et d’agitations vicieux soutenus par des groupes terroristes pro-iraniens pour exercer une pression et perturber la stabilité des régimes arabes.

Mais surtout, tout cela va de pair avec la domination écrasante des nouveaux médias, avec en tête les plateformes et les réseaux sociaux, et le déclin massif du rôle et de la portée des médias traditionnels.

La capacité à orienter les gens et l’opinion publique a été pratiquement perdue, en particulier chez les jeunes, car il devient difficile de changer les attitudes et les croyances basées sur des points de vue rationnels.

Dans la plupart des cas, les rênes sont désormais entre les mains d’influenceurs et de leaders d’opinion sur les médias sociaux, dont beaucoup appartiennent à des idéologies extrémistes et radicales et poursuivent des agendas pro-iraniens douteux, que ce soit sur une base religieuse, nationaliste ou même humanitaire.