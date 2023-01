Un moment démocratique à saisir. La (contre) réforme des retraites

Le mouvement social qui traverse tout le pays n’en peut plus d’attendre le rétablissement d’une authentique démocratie fondée sur des institutions en charge de permettre au pays de s’expliquer sur ses désaccords et accords, d’élaborer des choix et de promouvoir un partage équitable, juste et responsable vis-à-vis de l’intérêt collectif, des richesses produites par notre travail à tous. Deux piliers indispensables, complémentaires et indissociables.

Il y a des moments clef dans la vie. Qui d’entre nous n’a pas regretté un jour de ne pas avoir compris ou d’avoir compris trop tard ou bien tard. De ne pas avoir assez réfléchi aussi, de s’être laissé porter par la vie et nos propres urgences ou priorités. Porté aussi par l’opinion qui se fabrique en continu dans nos médias. Regretter de ne pas nous être assez méfiés, de ne pas avoir approfondi l’information que l’on nous proposait. De ne pas avoir été au fond assez présent et attentif à notre vie collective et à l’articulation de nos intérêts individuels et collectifs.

Et nous nous sommes tous retrouvés dans un monde de plus en dominé par le populisme des médias aux mains de milliardaires, les éléments de langage qu’ils font circuler de plus en plus, des partis politiques qui confient leur stratégie à des sociétés de conseils venus d’ailleurs, s’appuyant sur des sondages et enquêtes d’opinion dont la moitié n’est pas diffusée même si directement ou indirectement nous les finançons, des traités européens que nous voulions démocratiques et qui nous mettent au pas au nom d’une usurpation démocratique et d’une fuite en avant.

Soyons vigilants. Depuis le début du siècle pour faire simple et ce depuis 4 mandats particulièrement, disposant comme jamais maintenant d’un système médiatique puissant aux mains de milliardaires du CAC 40, qui imposent leurs priorités économiques par le rapport de force qu’on leur a laissé prendre et que certains leur ont donné, des gens malins et résolus, entretenant un jeu cynique avec l’extrême-droite, sèment la confusion et la division au sein de notre corps social. Afin d’entretenir l’artificialité de processus électoraux obsolètes qui découragent régulièrement au moins la moitié du corps électoral. Qui leur permettent, déguisés ou non, de tranquillement, méthodiquement, pas à pas, de ne jamais manquer une occasion de serrer la vis concernant le travail et son pendant le chômage, le droit de grève et celui de manifester, espérant imposer ainsi la résignation et la démobilisation. En instillant l’idée d’un effet de cliquet irréversible et d’évidences économiques présentées comme indiscutables et indépassables.

Regardons les choses en face. Pour ceux qui vivent essentiellement de leur travail, salaire et pensions, l’ensemble des composantes économiques et sociales qui tissent nos vies individuelles et collectives sont en train de se disloquer peu à peu. Et pas de manière circonstancielle, imprévisible ou fortuite ou en raison d’une responsabilité collective diffuse tellement pratique que les faiseurs d’opinion nous mettraient bien sur le dos. Ceci est la conséquence de la bascule libérale et néolibérale décomplexée et très vite ostensiblement assumée des droites, de l’extrême droite et du parti socialiste enfermés dans des institutions dont ils pensaient qu’elles les protégeraient d’avoir à rendre des comptes et leur offriraient des combinaisons sans fin. Ils n’avaient pas pensé que la réalité s’en chargerait et qu’il y avait des limites à notre patience et aveuglement. Les mêmes maintenant pour ceux qui ne se sont pas effacés ou ressaisis, incapables de faire le diagnostic de notre indigestion et de ses causes tentent encore de nous donner des leçons en nous proposant des rustines et en avançant des promesses floues sans lendemain. Où sont les prises au sérieux du problème écologique, le respect des engagements pris, ceux concernant l’énergie, la santé, l’école, les transports...la démocratie.

Alors oui, c’est aujourd’hui un des moments démocratiques où nous pouvons montrer que nous existons, que nous avons des arguments, des propositions, que non, aucune campagne électorale hystérisée par ceux qui ont besoin de l’immigration et de l’islam pour empêcher la tenue d’un bilan raisonné d’un mandat, d’autant plus indispensable en raison de l’élection précédente, bilan sur l’état de notre démocratie, sur l’économie, le social, sur l’ écologie, favorisant ainsi une fois de plus une duperie électorale, ne nous fera taire ni baisser la tête dans la résignation et la division espérées.

Ne soyons pas amer non plus. Nos concitoyens qui ont été trompés une fois de plus dans la dernière mascarade électorale et qu’il s’agit bien entendu de continuer à tromper encore et encore sur les véritables intérêts défendus avec le maintien et la continuation de la stratégie des faux opposants au pouvoir en place, finiront par comprendre enfin comment on leur rend justice et ils pourront voir l’ampleur de la supercherie qui a été jouée et qui se joue encore avec la macronie et toutes les nuances de la droite et de l’extrême-droite.

Entrevoir aussi une autre menace qui se prépare si on est attentif, qui consisterait à jouer la déstabilisation du pays et la carte d’une coalition droite extrême-droite en cas de besoin. Dans le prolongement des méthodes inaugurées par l’attelage Bolloré-Zemmour avec les moyens que l’on connaît. Qui, sincère avec lui-même, ne le souhaitant pas, affirmerait que ce n’est pas possible. Les gens actuellement en responsabilité le sont, grâce à deux fois de suite, ce chantage, assorti immanquablement d’un raz-de-marée d’abstentions notamment aux législatives censées conforter le vote présidentiel. Pour les puissances en jeu, sacrifier un macron ne serait ici qu’une péripétie. Nous en avons vu d’autres, non ? Et il n'y a pas si longtemps.

Ne nous laissons pas prendre entre l’hanounasisation des plus jeunes et la CNEWsisation des autres pour savoir quels sujets sont importants et ce qu’il faut en penser. Sans oublier les mérites de BFM et de bien d’autres.

Il y a dans l’immédiat plusieurs manières d’apporter sa pierre de citoyen selon ses possibilités. Quand et comme on le peut. La grève bien sûr, la pétition, le soutien de manifester dans la rue aussi, le soutien financier quand c’est possible et surtout une attention vigilante à la fabrique de l’opinion publique en continu non pas pour être le bon soldat d’une armée qui marche au pas mais le citoyen éclairé qui s’enrichit de l’intelligence collective dans le doute et la controverse, l’échange d’idées et d’informations afin que nous soyons plus forts, plus écoutés et respectés et que nous reprenions en main notre avenir.

→ Pétition intersyndicale.

Réforme de la retraite. Et puis quoi encore après ? STOP.

Un projet gouvernemental qui n’a rien d’une nécessité économique, c’est le choix de l’injustice et de la régression sociale. La volonté de plier le pays aux intérêts d’une minorité comme elle a déjà réussi à le faire avec la majorité des médias qu’elle possède et contrôle.

https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale

→ la Caisse de solidarité. Que ceux qui le peuvent soutiennent concrètement ceux qui vont payer cash tout de suite et prendre les risques pour nous. Chers concitoyens, merci et bon courage à vous. Nous sommes vos obligés :

« Forte de plus de 50 000 donateurs et de 4 millions d’euros collectés et reversés aux grévistes depuis sa création, la Caisse de solidarité, soutenue notamment par la CGT Info’Com et par SUD Postes 92, est un outil militant solidaire, puissant et totalement transparent. Chaque personne peut apprécier cette réalité sur le site internet (onglet "Transparence") » : caisse-solidarite.fr

https://2tedo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/MgQvSNggVKquQMcqH5G_Q5lgUpLoygqsff5LH-ca8NLNYJSs0OfWUh74bpndtB9-4wVU2u2T03sB3397DbnZfHrJhQGGKxbWZXup_PyQSMw79lpMNkZLDpyS8K5hdxlP_X1VdvXM9hpC

→ Un combat juste avant tout pour le travail, sa dignité et son respect et en même temps pour mettre fin une fois pour toutes aux détournements électoralistes et médiatiques des aspirations démocratiques qui traversent tout le pays.La parole au peuple non au populisme des médias de milliardaires.

https://nupes-2022.fr/le-programme