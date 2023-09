Viktor Orbán a également appelé de ses vœux le retour de l’ancien président américain Trump

Lors de la récente visite de Tucker Carlson à Budapest, où il a prononcé un discours présentant ses excuses pour le comportement « dégoûtant » de l’ambassadeur des États-Unis en Hongrie, l’ancien présentateur de Fox News s’est entretenu avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Orbán, le plus ancien premier ministre hongrois, connaît bien la Russie (il a grandi sous son occupation et a été arrêté et jeté en prison par la police soutenue par les Russes pour ses efforts de libération du pays) et l’Ukraine (pays avec lequel il partage une frontière).

Tucker s’est donc assis pour lui demander ce qui se passe exactement en Ukraine en ce moment (étant donné l’opacité propagandiste des informations en Amérique).

« Ce n’est pas seulement un malentendu, c’est un mensonge », commence M. Orban, interrogé sur le fait que les médias américains continuent d’ affirmer que « l’Ukraine est en train de gagner la guerre ».

Il suggère que l’administration Biden comprend mal la Russie et qu’une tentative de destitution de Poutine pourrait conduire à une instabilité dangereuse.

« Il est difficile de comprendre les Russes, surtout si un océan les sépare de la Russie. »

M. Orbán souligne que les conversations politiques occidentales sont souvent axées sur la liberté, tandis que les conversations russes se concentrent sur le maintien de l’unité du pays, et met en garde contre les implications dangereuses de la stratégie américaine, en particulier pour des pays comme la Hongrie qui sont géographiquement plus proches du conflit.

« Ne vous méprenez pas sur les Russes. Ils ne vont pas en avoir assez de Poutine et le mettre à la porte, c’est une blague. »

Il critique la vice-présidente Kamala Harris pour avoir suggéré que l’Ukraine pourrait rejoindre l’OTAN, estimant qu’il s’agit d’une proposition irréaliste qui a provoqué une escalade des tensions.

Le Premier ministre hongrois préconise plutôt une nouvelle architecture de sécurité qui respecte la souveraineté de l’Ukraine, mais n’inclut pas l’adhésion à l’OTAN.

Apparemment pour son refus d’acquiescer à tous les points de discussion fournis par Washington, et au contraire pour sa volonté de donner la priorité au peuple de son pays – et à ses besoins énergétiques et alimentaires – Orbán a été qualifié de « fasciste » à de nombreuses reprises par les médias occidentaux, de « marionnette de Poutine » et d’« ami de la Russie ».

M. Carlson a demandé à M. Orbán s’il craignait d’être « écrasé par les États-Unis ».

« C’est dangereux », répond le Premier ministre hongrois, qui reconnaît : « Je ne suis pas le politicien préféré des libéraux, mais personne n’est parfait. »

Mais il ajoute qu’il s’en moque parce qu’il y a des valeurs plus importantes à respecter pour maintenir une société civile :

« Il y a des choses qui sont plus importantes que moi, que mon ego : la famille, la nation, Dieu. » « Être hongrois, c’est en être très fier. Nous aimons la nation, nous aimons le pays et nous en sommes fiers. Ce n’est pas tout à fait la pensée dominante, la pensée politique d’une société occidentale.« « Mais en Hongrie, nous sommes toujours très patriotes et chrétiens et attachés à ces valeurs. Pas à un niveau idéologique, mais dans la rue tous les jours. »

L’approche hongroise est simple :

« Washington est loin, la Russie et l’Ukraine sont proches », explique-t-il, soulignant que les décisions prises aux États-Unis peuvent avoir des répercussions immédiates sur son pays. « Je réponds que c’est dangereux. » « Nous ne devrions donc pas négliger l’importance de ce fait et lorsque les États-Unis et cette administration ne vous aiment pas, ou vous considèrent comme un ennemi ou comme ayant un retour en arrière, c’est dangereux en politique internationale. »

Réfléchissant à la position de l’OTAN dans la guerre en Ukraine, Orbán s’exclame :

« C’est une mauvaise stratégie, nous devons y mettre fin », ajoutant : « Nous ne pouvons pas battre [les Russes], nous ne tuerons pas leur chef, ils n’abandonneront jamais, ils investiront davantage. » « Ce qui comptera finalement, ce sont les bottes sur le terrain, et les Russes sont bien plus forts. »

Orbán commet ensuite l’erreur ultime parmi les dirigeants mondiaux, il fait l’éloge de l’ancien président américain Trump :

« Rappelez Trump. C’est la seule façon de s’en sortir. Rappelez Trump », déclare M. Orbán.

« Parce que vous savez, on peut le critiquer pour de nombreuses raisons.

Je comprends toutes les discussions. Mais c’est à lui que l’on doit la meilleure politique étrangère de ces dernières décennies. » « Il n’a pas déclenché de nouvelle guerre. Il a traité gentiment les Nord-Coréens et la Russie, et même les Chinois. » « Vous savez, il a mis en place une politique qui était la meilleure pour le Moyen-Orient, les accords d’Abraham. Il a donc mené une très bonne politique étrangère. » « Il est critiqué parce qu’il ne serait pas assez éduqué pour comprendre la politique étrangère. Ce n’est pas le cas », a déclaré M. Orbán à M. Carlson. « Les faits comptent et sa politique étrangère était la meilleure pour le monde que j’ai vue ces dernières décennies. » « Et s’il avait été président au moment où l’invasion russe a commencé, non, les Russes n’auraient pas pu faire cela. » « Trump est donc l’homme qui sauvera le monde et probablement aussi les êtres humains dans le monde. »

En outre, commentant le fait que le gouvernement américain inculpe actuellement l’ancien président, le dirigeant hongrois fronce les sourcils et déclare :

« …Utiliser le système judiciaire contre un opposant politique… en Hongrie, c’est impossible à imaginer… cela a été fait par les communistes. »

Son avertissement le plus inquiétant arrive en dernier :

« Nous vivons un moment très dangereux », conclut-il, ajoutant qu’il devrait être évident pour tout le monde que « la troisième guerre mondiale frappe à notre porte ».

