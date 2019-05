Un monde à l’envers : une enseignante visée par une plainte pour moqueries à l’encontre de ses élèves...

Ce fait divers est révélateur de nos sociétés : une enseignante dans un lycée des Côtes-d'Armor a publié plusieurs posts où elle se moque publiquement de ses élèves de seconde.

Visiblement énervée par le comportement de certains d'entre eux, ce professeur a posté plusieurs publications sur Instagram où elle les prend pour cible.

Avertis par leurs enfants, les parents des lycéens ont prévenu le proviseur. Deux d'entre eux ont décidé de porter plainte. Quant à la direction de l'établissement, elle a engagé une procédure contre elle.

C'est vraiment le monde à l'envers : haro sur les profs, en toutes circonstances !

Le fait que ces élèves aient un comportement pénible, justement dénoncé par l'enseignante, n'est même pas pris en considération.

Et on constate une fois de plus que même l'administration se range du côté des élèves.

"Elle a peut-être dérapé à cause d'élèves difficiles à supporter", témoigne l'un d'eux. Eh oui, certains élèves poussent à bout le corps professoral.

Les enseignants sont voués à être punis, à passer en conseil de discipline, dès qu'un problème se pose.



Certains cours ressemblent à des affrontements où il faut gérer bavardages, inattention, impolitesse de certains élèves....

Comment résoudre de telles situations ? Parfois les élèves prennent le dessus sur l'enseignant.

Les parents, l'administration les soutiennent en toutes circonstances.

"Ce genre de situation est inacceptable, mais c'est peut-être l'écho du mal-être de certains enseignants", tempère le proviseur du lycée, qui qualifie l'initiative de l'enseignante de "comportement inapproprié" et assure de sa volonté "de protéger les élèves".

Protéger les élèves ! et abandonner les enseignants à leur sort ! C'est bien là un comportement fréquent de la part de l'administration.

Il existe bien un mal-être dans les métiers de l'enseignement : dans une société où les enfants sont rois, on leur trouve toutes les excuses.

Et les parents n'hésitent pas à prendre leur parti, et même dorénavant à porter plainte contre les professeurs !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2019/05/un-monde-a-l-envers-une-enseignante-visee-par-une-plainte-pour-moqueries-a-l-encontre-de-ses-eleves.html

Source :

https://www.lepoint.fr/societe/une-enseignante-visee-par-une-plainte-pour-avoir-moque-ses-eleves-sur-instagram-07-05-2019-2311201_23.php