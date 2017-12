Un Noël partagé à Vaux-le-Pénil

Je trouve fort sympathique l'organisation de fête de Noël pour les démunis mais comme d'autres bénévoles, je suis partisan du mélange, de la mixité sociale. Cela est possible, il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Je sais que ce que nous bâtissons ici, dans notre ville existe dans d'autres localités.

Des bénévoles appartenant à plusieurs associations pénivauxoises ont décidé l’an dernier de mettre en vie un projet collectif ambitieux : l’organisation d’un Noël partagé.

Il s’agissait d’offrir à des familles une véritable fête qui rassemblerait des personnes fort différentes : des femmes, des hommes et des enfants de tous les milieux …. Des familles en difficultés, des personnes seules et d’autres ayant simplement l’envie de partager un moment festif, ENSEMBLE.

Ce fut un pari réussi…. Les SDF, les femmes seules, les familles et tous les adultes, bénévoles ou pas ont été ravis et beaucoup pensaient : « vivement l’an prochain ».

Chacun donne en fonction de ses moyens : deux euros pour un enfant et trois euros pour un adulte, plus pour ceux qui peuvent et avec cela chacun a droit à un repas, un spectacle et un cadeau….

Cette année : le 9 décembre on remet le couvert et 160 convives et acteurs du projet sont attendus.

Le Comité des fêtes, Familles laïques de Vaux le Pénil ( voire aussi de Melun), le Secours Populaire, le Sentier, l’association des commerçants et la Ville de Vaux-le-Pénil s’apprêtent à faire vivre aux tout petits et aux grands des moments inoubliables…..

Comme l’an dernier on verra les étoiles qui brilleront dans les yeux de chacun et de chacune.

Jean-François Chalot