Un nouveau cas politique secoue la majorité gouvernementale en Italie

Alors que le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu '"en Italie, le nouveau gouvernement préfère les mesures sur les impôts et les dépenses qui, si elles étaient entièrement promulguées, pourraient entraîner une augmentation significative du budget contrairement à la soutenabilité de la dette", un nouveau cas politique a secoué la majorité gouvernementale.

Le ministre de l'Economie et des Finances du gouvernement du professeur Giuseppe Conte a contesté la nomination au conseil d'administration de Cassa depositi e prestiti (CDP) - Caisse Dépôts et Consignations- société par actions sous contrôle public, de personnalités politiques proposées par le ministre du Travail et de la Politique sociale Luigi Di Maio. Le Conseil d'administration guide et dirige les activités du Groupe, avec le soutien des Comités internes et la supervision des organes de contrôle. L'équipe de gestion définit et met en œuvre des plans opérationnels, en utilisant les résultats du travail quotidien pour mettre en œuvre des projets et des visions à long terme.

Le conseil d'administration est responsable de la gestion de l'entreprise et de la définition de la stratégie du groupe. Le Conseil se compose de neuf membres et est intégré, pour la gestion des ressources de l'épargne postale (Gestion séparée), par le Directeur général du Trésor, par le Comptable général de l'État, par trois représentants des régions, provinces et municipalités et par un magistrat de la Cour des comptes.

Le ministre Giovanni Tria est professeur titulaire d'économie politique à la faculté d'économie de l'université de Rome "Tor Vergata". Le ministre est un économiste avec plus de 40 ans d'expérience professionnelle et académique en tant qu'expert en développement économique, cycle économique et croissance, évaluation des investissements publics et évaluation de projets, rôle de la gouvernance des institutions sur le processus de croissance. Et il semble avoir la conscience directe que l'Italie est un pays avec une dette élevée et que le gouvernement devrait utiliser la croissance continue pour la mise en œuvre rigoureuse des plans budgétaires, évitant ainsi la nécessité d'ajustements futurs plus forts.

Qu'est-ce que la CDP ? Industries, bâtiments, fonds : pas même le puissant IRI - Institut pour la Reconstruction Industrielle (Istituto per la Ricostruzione Industriale) ne contrôlait un si grand patrimoine.

Mais Cassa depositi e prestiti (CDP) est de plus en plus sous pression par les politiciens qui veulent imposer des stratégies concernant les entreprises à financer. La Cassa depositi e prestiti recueille et investit l'épargne postale des Italiens. Elle est controlée à 82,5% par le Ministère de l'Economie et des Finances et, pour le reste, par les fondations bancaires. Au fil du temps, il a soutenu d'autres sources de financement et un vaste portefeuille de participations. En ce moment, la stratégie déclarée de la CDP veut se concentrer de plus en plus sur les entreprises à fort potentiel de croissance, même les plus petites. Et pas sur ces entreprises sponsorisées et soutenues politiquement.

357,7 milliards d'euros représentent le total des actifs de la Cdp, 161,8 milliards d'euros la disponibilité de liquidité, 103 milliards de crédits envers les clients, 32,6 milliards d'euros de la valeur des investissements. C'est-à-dire seulement quelques données sur le capital et la puissance économique de cet organisme contrôlé par le Ministère de l'Economie et des Finances.

L'histoire de la Caisse remonte à une époque antérieure à l'unification de l'Italie. Un décret royal autorisa la Cassa piemontese à accorder des prêts aux autorités locales en 1857 et la « Società nazionale italiana » (Société nationale italienne) fut établie à Turin pour promouvoir l'unification autour de la Maison Royale de Savoie. La Cassa Piemontese a repris les autres "caisses" du Royaume et a transféré son quartier général d'abord à Florence, puis à Rome.

En 1863, des livrets d'épargne postale ont été introduits et, en 1924, "l'emprunt postal de Lires 100 – fut émis (le 1er mars 1925 - 30 avril 1927).

En 2003, la CDP a été transformée en société par actions (décret-loi n ° 269/2003) et en décret du ministre des finances du 5 décembre 2003. En 2009, le CDP a étendu son champ d'action au financement direct de projets d'intérêt public : financement, logement social et soutien aux PME (décret-loi 185/2008). En 2012, le Groupe CDP a été créé afin de soutenir la croissance du pays.

En 2015, le Parlement italien et l'Union européenne ont attribué à la CDP le statut d'institution nationale de promotion. En 2016, l'horizon du plan d'affaires de la CDP a été étendu de 3 à 5 ans. Il y a une question brûlante à laquelle il faut répondre le plus rapidement possible. En fait, le CDP a été appelé récemment à intervenir dans les crises financières qui se sont produites. La Caisse a absorbé, par example, des parties croissantes de l'industrie, le réseau de canalisations Snam et le réseau électrique de Terna, les chantiers navals Fincantieri et la compagnie pétrolière Eni.