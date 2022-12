Un nouveau monde sous surveillance

La mairesse du 12ème arrondissement de Paris, madame Emmanuelle Pierre-Marie, élue « Verte », illustre le sombre meilleur des mondes qui se met en place. La dame a fait poser un sapin pour ses administrés.

Pas un arbre vert, seulement ses planches dénudées et dépourvues de toute variation naturelle. Est-ce vraiment meilleur pour la planète ?

Ensuite elle a pris l’avion pour aller voir sa famille à New York. De là elle a envoyé une photo d’un vrai sapin de Noël qu’elle trouvait ravissant. Des followers se sont étonnés de la savoir à NY.

Coupable saisie la main dans le pot de confiture sans sucre, elle a tenté de se justifier (tweet image 2) :

« Je suis maire, mère et grand-mère. Je passe Noël en famille chez ma fille et mes petits-enfants qui vivent désormais à New-York. Certes mon bilan carbone est mauvais mais une nécessité pour m’y rendre. C’est une 1ère pour moi aux États-Unis. Belle de douce fin d’année à vous. »

On en est rendus là. On ne peut plus faire un pas sans être surveillé et jugé. C’est le nouveau monde des sauveurs de la planète. C’est 1984. La confession publique de vos fautes pour espérer une rédemption.

Moi je me fiche de son bilan carbone. Elle veut aller voir sa famille, c’est possible en avion, elle le fait, et basta. Elle peut même rouler en bio-diesel et fumer des clopes si elle veut.

Mais de grâce qu’on nous épargne la transparence absolue, les tribunaux publics, l’auto-censure, la culpabilité à outrance.

Méfions-nous des radicaux. La valorisation de la radicalité signe une époque dangereuse. C’est facile d’être radical, on réagit à l’émotion, pas besoin de penser.

« Avant, pour exister, il fallait avoir fait quelque chose, s’être manifesté par des actes. Aujourd’hui, il suffit de trouver de quoi se plaindre. » Olivier de Kersauson

« Aujourd’hui, on vit dans une société qui laisse peu de place à la nuance. Dans une société qui survalorise la radicalité. Or je trouve ça facile d’être radical. Il est beaucoup plus facile de s’indigner que de penser. » Leila Slimani