Un nouveau rapport Covid de l’OMS prouve que la Suède a encore raison !

Tout au long de la pandémie, la Suède a fait face à une énorme quantité de critiques et de pressions internationales en raison de sa volonté de s’en tenir aux principes établis de santé publique et à la planification pré-pandémique.

Au lieu de suivre la pensée de groupe incessante et anti-scientifique qui est devenue une partie d’une religion politique induite par le virus, la Suède a plutôt choisi de ne pas imposer les verrouillages stricts qui, selon le Dr Fauci, n’ont pas été essayés aux États-Unis .

La Suède n’a jamais imposé le port de masques dans les espaces publics intérieurs, identifiant correctement le manque de preuves à l’appui de leur utilisation.

Ils ont maintenu les écoles ouvertes au mépris des syndicats d’enseignants et des « experts » politiquement motivés aux États-Unis qui ont plaidé pour une politique sans avantages et sans préjudices énormes .

Essentiellement, la Suède a suivi la science réelle et non The Science™, avec la marque et les majuscules requises. Cela inclut les guides qui ont été préparés avant que la panique, les modélisations inexactes, les motivations politiques et l’obsession de la crise ne prennent le dessus.

Même l’année dernière, il est devenu évident que personne dans les médias ou l’élite de la santé publique n’était disposé à discuter de la réalité incontestable que les résultats de la Suède n’étaient pas pires que de nombreux pays à travers le monde – et nettement meilleurs que beaucoup, beaucoup d’autres.

En général, les comparaisons se sont principalement concentrées sur les résultats spécifiques au COVID, mais maintenant l’Organisation mondiale de la santé, qui vient d’exiger des pouvoirs autoritaires sur les nations souveraines chaque fois qu’elle le juge nécessaire, a publié un nouveau rapport sur ses estimations de la surmortalité.

La surmortalité est simplement le nombre de décès au-dessus du taux attendu dans un pays donné sur une période donnée.

La surmortalité capture tous les résultats dans un pays – elle ne se limite pas aux mesures liées au COVID ou à toute autre cause spécifique.

Pour cette raison, il peut souvent être un meilleur indicateur du véritable coût de la pandémie, qu’il s’agisse de la mortalité par COVID ou des conséquences des fermetures, de la politique hospitalière ou des problèmes de santé mentale.

Le rapport de l’OMS contient de nombreuses statistiques éclairantes sur les deux premières années de la pandémie qui montrent que l’approche de la Suède était sans aucun doute la bonne ; contredisant une fois de plus le « consensus » dérivé d’experts qui préconise des restrictions sans fin à la vie normale.

Le succès relatif de la Suède est facilement visible lorsque l’on compare trente pays européens en termes de taux de surmortalité estimé pour 100 000 :

La Suède se classe 25e sur 30 pays

24 pays avaient un taux de surmortalité plus élevé pour 100 000.

En résumé, la Suède, le pays qui a évité les verrouillages stricts, avait l’une des utilisations de masques les plus faibles au monde, a maintenu les écoles ouvertes et la société en fonctionnement autant que possible, et avait l’un des taux de mortalité globale les plus bas de tous les pays de leur région. .

Bien qu’un seul graphique ou graphique ne réfute pas nécessairement les arguments en faveur du mandat, celui-ci s’en rapproche remarquablement.

Si les confinements, les masques et autres restrictions étaient aussi importants que les experts et les politiciens le prétendent, ces résultats ne devraient pas être possibles.

Des pays comme l’Allemagne, le Portugal et la République tchèque ont tous été félicités pour avoir des réponses « scientifiques » avec des verrouillages stricts et des taux extrêmement élevés de conformité des masques.

Le succès vaccinal du Portugal

« Master class en communication scientifique » en Allemagne

La « leçon qui sauve des vies pour porter des masques » de la République tchèque

La Suède a largement surclassé chacun d’eux.

Mais allons un peu plus loin.

L’un des refrains les plus courants des défenseurs des masques est que les États américains tels que New York, le New Jersey et d’autres ont de mauvais résultats cumulatifs parce qu’ils ne savaient pas très tôt que les masques « fonctionnaient », donc leurs politiques ont été ajustées et la propagation a été inversée avec succès. par des mandats de masque et d’autres restrictions après la première vague.

Cependant, la Suède montre exactement le contraire.

Les restrictions en Suède pour l’intégralité de 2020 et 2021 ont toujours été parmi les moins autoritaires et invasives par rapport aux autres pays occidentaux.

Encore une fois, si les mandats de masque, les verrouillages et les politiques strictes basées sur les vaccins étaient si importants et efficaces, nous nous attendrions à ce que les résultats en 2021 soient pires en Suède, car la majeure partie du monde a connu une propagation accrue avec des variantes plus transmissibles.

Au lieu de cela, nous voyons exactement le contraire :

Les barres noires indiquent le taux de 2020 dans chaque pays, tandis que les barres oranges sont les taux de 2021.

Dans de nombreux pays européens, la surmortalité s’est considérablement aggravée en 2021 malgré l’arrivée des vaccins, la croyance ancrée sans preuves dans les masques et les politiques discriminatoires généralisées de passeport vaccinal. La Suède a obtenu des résultats exactement opposés, avec des taux nettement inférieurs en 2021 malgré ses règles « laxistes ».

La comparaison exclusive des chiffres de 2021 met également en évidence le succès de la Suède :

Bien que la détermination des fanatiques pro-mandat à comparer exclusivement la Suède aux autres pays scandinaves soit absurde, les taux de surmortalité de 2021 montrent que la Suède a des chiffres inférieurs à la Finlande et au Danemark.

Leur nombre était également inférieur à celui d’un certain nombre d’autres pays qui ont imposé des mandats de masque et des passeports de vaccination stricts comme l’Irlande, le Portugal et la Grèce.

En revisitant le graphique global de 2020-2021, il est important de souligner plusieurs autres pays qui avaient des règles beaucoup plus strictes que la Suède :

La France, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie avaient tous des confinements, des niveaux variables de discrimination des vaccins, des mandats de masque et des conditions d’entrée strictes.

Tous ont moins bien réussi que la Suède.

Les apologistes du verrouillage et du masque n’ont tout simplement offert aucune explication à cela.

Oh, bien sûr, il y a des excuses et des erreurs de direction, mais aucune explication réelle.

Oui, la Suède avait des taux cumulés plus élevés que les autres pays scandinaves, mais les regarder dans leur contexte montre à quel point ils étaient réellement similaires, en dehors de la Norvège, qui était essentiellement une exception mondiale.

La Norvège, cependant, avait des taux de propagation importants à la fin de 2021 qui ne seraient pas comptés avant que les données de 2022 ne soient disponibles.

En général, les pays scandinaves étaient plus laxistes que la plupart des pays d’Europe continentale.

Plus important encore, le contexte plus large de l’Europe montre à quel point les politiques suédoises ont été couronnées de succès.

Voici plusieurs pays notables et à quel point les taux de surmortalité étaient supérieurs à ceux de 2020-2021 :

République tchèque 229%

États-Unis 163 %

Italie 147%

Espagne 106%

Royaume-Uni 100 %

Allemagne 96%

Portugal 71%

Grèce 63%

Pays-Bas 57%

Belgique 35%

Tous ces pays avaient des restrictions beaucoup plus sévères que la Suède avec des résultats bien pires.

Peu importe leurs efforts, toutes les données et preuves disponibles continuent de contredire les affirmations faites par des experts incompétents désespérés de protéger leur réputation déshonorée et leurs futures subventions.

Les masques, les verrouillages et la discrimination stricte dans presque toutes les entreprises intérieures se sont tous avérés totalement inefficaces, à la fois pour réduire les infections et la mortalité globale.

La volonté de la Suède de suivre la science et non The Science™ signifiait qu’elle limitait les impacts négatifs du COVID tout en évitant un nombre plus élevé de décès dus à d’autres conséquences dérivées du confinement.

La grande majorité des médias grand public n’ont aucun intérêt à couvrir ces résultats car cela contredit les politiques qu’ils ont fortement préconisées et systématiquement promues.

CNN, MSNBC, le New York Times et de nombreuses autres publications grand public de gauche ont fait de leur mieux pour s’assurer que les entreprises, les politiciens, les syndicats d’enseignants et d’autres décideurs aient la couverture nécessaire pour appliquer des mandats apparemment sans fin.

Fait troublant, les tout-petits sont toujours masqués à New York, qui semble revenir aux mandats de masque et aux passeports vaccinaux (maintenant avec des rappels !).

Les districts scolaires des États-Unis ont déjà décidé d’imposer des masques en raison d’une légère augmentation des cas.

Ces politiques seront désormais une menace récurrente et sans fin dans des zones anti-science comme Chicago, San Francisco et Los Angeles.

Tout est basé sur le mensonge que les masques fonctionnent. Un mensonge que la Suède aide à dénoncer.

