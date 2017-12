Un nouveau Rôle pour la Russie au Moyen-Orient

Au milieu de développements incalculables et accélérés au Moyen-Orient, le rôle de la Russie ne se développe pas seulement en Syrie, mais dans toute la région.

Le 12 décembre, le président russe Vladimir Poutine a visité l'Egypte, signalant ce que l'on pourrait appeler un nouveau rôle russe au Moyen-Orient. Espérant un quatrième mandat présidentiel, Poutine est déterminé à remodeler le rôle de son pays dans cette région vitale du monde.

En Syrie, l'alliance tactique entre la Russie, l'Iran et la Turquie partage des intérêts et des acquis après la défaite de Daech. La Russie et les Etats-Unis ont des objectifs différents en Syrie, mais la Russie fait passer l'alliance au niveau supérieur : le règlement politique de la crise en Syrie, une étape nécessaire à la phase de reconstruction. La coordination avec l'Egypte et l'Arabie Saoudite semble nécessaire à ce stade.

La prochaine étape en Syrie pour la Russie sera de relancer le régime syrien sur les scènes arabes et internationales. Les grandes puissances ont adopté le réalisme et accepté de reporter la discussion sur le sort du régime. La discussion doit être coordonnée avec les pays arabes, en particulier l'Arabie saoudite, étant donné que l'Égypte n'a pas de position préalable sur la survie du régime, mais souhaite simplement voir une Syrie cohésive au niveau national et libre de tout terrorisme.

La Syrie n'est pas le seul sujet de la visite de Poutine en Egypte ; d'autres sujets comme les intérêts économiques et stratégiques ont attiré l'attention des Egyptiens vers la Russie. La visite « rapide et concentrée », comme décrite par un fonctionnaire égyptien, a vu le lancement d'un projet d'énergie nucléaire. Dans la course pour un second mandat, le président Sissi parierait sur le projet et sur le fait de ramener les touristes russes en Egypte, ainsi que sur les sept milliards de dollars d'accords économiques à signer avec la Russie. Alors que le président Donald Trump embarrasse ses alliés du Moyen-Orient, y compris en Egypte, les Russes progressent dans la région à partir de l'Egypte.

Un autre pari pour Poutine est l'Arabie Saoudite. Les deux acteurs travaillent ensemble sur la Syrie. Récemment, les Saoudiens ont parlé de transformer les relations de rivalité en partenariat et de l’exportation du gaz naturel liquéfié russe vers l'Arabie Saoudite. Une nouvelle réalité stratégique fera son chemin vers les marchés de l'énergie. Après le lancement du projet Yamal LNG en Russie, la coopération bilatérale va changer les relations, le réseau d'intérêts et les alliances régionales et internationales.

Le Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite et le Fonds d'Investissement Direct Russe parlent même de plus de 10 milliards de dollars d'investissements conjoints.

Poutine utilise le déclin de l'influence américaine pour faire en sorte que la Russie ne remplace pas les Etats-Unis mais prenne part au jeu global de la géostratégie, la plus intéressante part étant au Moyen-Orient. Grâce à des intérêts partagés, des liens commerciaux et économiques, la Russie redéfinit son rôle. Ce faisant, elle rend des options plus stratégiques disponibles pour les Arabes.