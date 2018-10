Un outil diabolique...

Qui aurait pu imaginer, il y a quelques années, qu'on pourrait avec le même appareil disposer d'une télévision, d'une radio, d'un ordinateur, d'un téléphone, d'une caméra, d'un appareil photo ?

Un outil merveilleux, d'autant plus étonnant qu'il tient dans une poche !

Un outil magique, aux multiples fonctionnalités...

Un outil qui permet de se connecter au monde entier...

Et de plus en plus de gens sont désormais équipés d'un smartphone...

Je possède moi même un smartphone mais je constate que beaucoup de gens en font un mauvais usage...

Il faut les voir le visage penché sur leur appareil, les yeux rivés sur l'écran, coupés du monde extérieur...

Beaucoup se livrent à cet exercice périlleux qui consiste à marcher, le portable à la main, obnubilés par l'écran ! Attention aux obstacles et gare aux chutes !

Les jeunes sont surtout concernés : ils sont accrocs à leur dou-dou, ils ne le quittent plus, même la nuit.

C'est là une addiction dangereuse...

Dès cette rentrée, l'utilisation des portables sera interdite dans les établissements scolaires, mais il sera possible pour chaque élève d'apporter et de détenir un smartphone...

Dès lors, le problème est loin d'être résolu : certains élèves n'hésitent pas à utiliser leur portable en classe, ce qui perturbe leur concentration...

Il faut voir les élèves dégainer leur téléphone, dès qu'ils sortent de cours...

Voilà un appareil vraiment diabolique, au sens étymologique du terme ! Paradoxalement, il nous sépare du monde réel, il nous éloigne des autres, nous enferme dans une bulle.

Séduisant, attirant, attractif, il s'empare des esprits, il possède les êtres humains, au point de les transformer en objets faciles à manipuler.

Il nous épie, suit tous nos déplacements, observe nos comportements, connaît tout de notre vie...

L'objet devient envahissant, accapare les esprits...

L'objet s'impose, devient comme un prolongement indispensable de la main...

On ne peut plus s'en passer, on en devient l'esclave, un esclave consentant qui accepte d'être aliéné par la technique.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/08/un-outil-diabolique.html