Un papa, une maman : quid de Jésus ?

On ne ment pas aux enfants disaient, et disent encore les rassemblements chrétiens de la Manif pour tous et de l’anti-PMA aussi !

Pourquoi ces personnes ne disent-elles pas tout simplement la vérité sur ce sujet ?

Pourquoi, depuis des siècles, leurs églises ne disent-elles pas, elles non plus, toute la vérité à leur ouilles ?

Les pères, très instruits, de toutes les églises chrétiennes savent que tout être humain a un papa biologique et une maman. Aucun d’eux ne croit que les enfants naissent de la rencontre de l’ovule d’un chou ou d’une quelconque autre chose, avec le spermatozoïde d’un elfe.

Tous les humains savent que pour qu’il y ait enfant, il faut la rencontre d’un gamète de femme avec le spermatozoïde d’au moins un homme. Toute autre histoire relève d’un conte de fées, ou bien « de légendes enfantines et vénérables, malgré tout assez primitives » comme l’écrivait A. Einstein le 3 janvier 1954.

Alors, bien sûr que Jésus, s’il a existé en tant qu’être humain, a eu une maman et un vrai papa biologique ! Exactement comme vous et moi, même si certains d’entre nous ne le connaissent pas toujours, leur papa.

Si le peut-être humain nommé Jésus n’a pas eu de papa, alors nous sommes dans le conte de fées (cf. : supra).

Sachons cependant que rien aujourd’hui n’atteste de l’existence du personnage de Jésus. Sauf les religions chrétienne et musulmane. Leurs livres, très saints, attestent par ailleurs que le Monde a été créé il y aurait environ 6 000 ans (5 781 exactement, comme le confirme le calendrier de la Bible hébraïque : la vraie Bible !), et cela en 6 ou 7 jours. Nous sommes toujours et encore dans le conte de fées !

BREF, CE N’EST PAS NOTRE SUJET D’AUJOURD’HUI.

Aujourd’hui notre question est : qui est le papa biologique de Jésus ? Jésus, le Dieu des chrétien(ne)s.

1° Joseph le charpentier serait-il le papa de Jésus ?

Rappel : Joseph est le 58ème descendant d’Adam et Ève, comme en atteste la Bible, notamment dans l’évangile de Mathieu.

L’Église catholique apostolique et romaine prétend que ce Joseph n’est pas le papa biologique de Jésus. Peut-on faire confiance à cette institution… de moins en moins respectable ? Comme nous le savons, d’abord secte, l’église est devenue religion d’État grâce à l’adorateur du Dieu Soleil (sol Invictus), Constantin 1er.

Pour décider que Jésus serait un Dieu, il fallait annoncer que sa naissance soit surnaturelle. Ce n’est que 350 ans après sa supposée naissance, au Concile de Nicée, il y quelque 1 680 ans, que l’église décida que Jésus serait le fils d’un Dieu (celui des Hébreux : Jéhovah), et qu’il serait né grâce à l’œuvre magique d’un autre Dieu : le Saint-Esprit (concept de Trinité). Bref ! C’est compliqué, mais le conte de fées continue. Au départ, Jésus devait s’appeler Emmanuel. Ce fut, finalement Christ, puis, in fine, Jésus, ou l’inverse !

Bref, pour les chrétien(ne)s, quelle que soit leur église (même évangélique), Joseph ne serait pas le papa biologique de Jésus !

Si c’est cela la stricte vérité, car Jésus étant humain il lui faut bien un papa biologique, la prétendue mère de Jésus, une nommée Marie, n’aurait pas tout dit à Joseph, son charpentier de mari présumé.

2° Si ce n’est pas Joseph le papa de Jésus, qui d’autre aurait fécondé Marie, sa maman présumée ?

Marie aurait-elle trompé le charpentier ? Pourquoi pas. L’adultère existait aussi à son époque ! Travaillant comme une bête pour nourrir sa famille, Joseph n’aurait rien vu, rien entendu.

Dans cette occurrence : qui est le vrai papa de Jésus ? La question reste posée.

Marie aurait-elle été violée ? Pourquoi pas ! Le viol existait à son époque, comme actuellement. Honteuse, Marie l’aurait caché à son charpentier. Selon l’évangile de Barnabé, ce serait une réelle possibilité, car Jésus n’a jamais été une création divine pour beaucoup d’évangiles, dont celui de Barnabé.

Aurait-elle été une mère porteuse (GPA) pour le compte d'un couple (mâle et femelle) d'inconnus ? Elle aurait ensuite gardé l'enfant ! C'est possible, car la GPA n'a pas été inventée récemment. La GPA existait bel et bien au temps d'Abraham, comme le raconte l'un des contes bibliques. Sara, la femme d'Abraham était stérile (Genèse 11.30). Elle proposa à Abraham de féconder le ventre de son esclave Agar (Genèse 16.1 et suivants) afin qu'il ait un enfant. Dans ce conte biblique Agar prête son ventre au couple Abraham / Sara.

Et dire que la communauté chrétienne rejette actuellement la GPA ! C’est vraiment une communauté extrêmement particulière. Tout et son contraire !

Marie aurait-elle eu une FIV (fécondation in vitro) ? Peu probable, car cette technique de pointe n’existait pas à l’époque. Mais, puisque nous sommes dans un conte de fées : pourquoi pas ! Le Saint-Esprit aurait pu être la main invisible (pas celle d’A. Smith) qui sélectionne l’embryon humain, et l’introduit dans l’utérus de Marie. Je reconnais que la fable biblique n’est pas très claire sur ce sujet.

Comme on le voit, Marie a eu de multiples façons d’être fécondée par un spermatozoïde humain, celui du vrai papa de Jésus.

Il reste une autre hypothèse : celle de l’adoption !

Jésus ayant obligatoirement un papa humain serait peut-être un enfant adopté. Pourquoi aurait-il été adopté, sachant que l’âge de Marie lui permettait d’être encore féconde. La légende de Jésus ne le dit pas.

Le mystère reste entier. Jésus a bien eu un papa humain, mais l’Église catholique ne veut rien entendre.

Pourquoi le papa de Jésus n’est-il toujours pas révélé ?

Hypothèse simple : si les pères de l’Église voulaient que la Bible, soit et demeure un conte féerique, ce conte devait être aimé, en Occident, par les enfants, mais aussi par beaucoup de grandes personnes en recherche d’un personnage mystique… comme le chevalier qui, d’un seul baiser, réveilla la Belle au Bois dormant.

Pour conclure : convenons que le nommé Jésus, s’il a un jour existé, est un humain, et, en tant que tel, a forcément eu un papa biologique !

Mais, pour que la fable biblique existe, il fallait encore que la naissance de Jésus, fils supposé du Dieu des Hébreux, soit féerique, extraordinaire, hors du commun. Comme celle d’Héraclès, fils supposé de Zeus ; d’Achille fils supposé de la nymphe Thétis ; d’Apollon fils du supposé Jupiter ; etc., etc.

