@troublefête





L’UE prépare non pas un passeport vaccinal mais un certificat sanitaire vu qu’elle n’ose prendre le risque d’imposer la vaccination.



Toutes ces histoires de variants nous disent une chose : la vaccination est un leurre, mais perseverare diabolicum, la stratégie annoncée a la prétention démesurée d’éradiquer le virus et tous ses variants. Rien que ça !



Et en grattant un peu plus on découvre que le but n’est pas de soigner les gens, mais de les piquer et les pister tous. Peu importe le nombre de victimes dont on ne saura bientôt plus faire la distinction entre ceux que le virus aura tué et ceux que le vaccin aura détruits.



Pour s’en convaincre il suffit d’interpréter correctement le nouveau mantra des autorités : « Soigner ne suffira pas à éradiquer le virus ». Tout est dit dans cette phrase.