Un « passeport vert » pour contraindre à la vaccination

Ce sont les députés UDI qui sont à la manœuvre. Si l’on en croit leur porte-paroles, il ne s’agit pas pour eux de rendre la vaccination obligatoire, mais d’« inciter » les Français à se faire vacciner contre le Covid-19. Bel euphémisme ! Cette incitation prend en effet la forme d’une obligation déguisée. Difficile de trouver plus hypocrites que ces parlementaires !

C’est après avoir puisé leur inspiration au Proche-Orient que les députés du groupe UDI ont rendu publique cette proposition par la voix de Valérie Six lors de la présentation par Jean Castex et Olivier Véran du plan gouvernemental de « Stratégie de vaccination » à l’Assemblée nationale. « Nous pourrions prendre exemple sur Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, permettant de se rendre dans des lieux de culture, de restaurant... En définitive, de retrouver une vie normale », a suggéré au nom de ses collègues du centre-droit la députée du Nord, excluant de fait de ladite « vie normale » les non-détenteurs du laisser-passer sanitaire.

Le message est en effet très clair : soit vous acceptez de vous faire piquer – sans connaître les effets secondaires de la vaccination à moyen terme ni la durée d’immunisation, et cela avec le premier vaccin venu –, soit vous prenez le risque de devenir persona non grata dans tous les lieux de culture (cinémas, théâtres, salles de concert, cirques, musées) ainsi que dans toutes les enceintes sportives, dans tous les centres de vacances, et dans tous les restaurants, faute de pouvoir présenter au contrôle de la police sanitaire votre Ausweis, en l’occurrence ce fameux « passeport vert » – pourquoi pas une étoile verte ? – dont rêvent les députés UDI et sans doute également les caciques de la Macronie, tout heureux de voir lancé dans le public un inespéré « ballon d’essai ».

« L'enjeu est de faire comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen, que cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle », a asséné la députée du Nord en tentant, de ce fait, de prendre moralement en otage les « mauvais citoyens » qu’il conviendrait d’écarter au maximum de la vie sociale par le biais de ce « passeport vert ». Et cela faute de pouvoir – nous sommes encore en démocratie, que diable ! – assigner ces « mauvais citoyens » à résidence ou, a fortiori, les placer dans des centres de rétention sous la surveillance des agents de sécurité d’une police sanitaire qu’aimeraient peut-être voir déployés certains élus de l’UDI.

Jean Castex s’est bien gardé d’emboîter le pas à Valérie Six. Le temps peut-être de voir si la proposition de l’élue nordiste rencontre un écho favorable dans la population. Gageons que, n’en déplaise aux têtes covidées de l’exécutif, ce ne sera pas le cas. Bien que les Français soient devenus au fil du temps très largement inhibés dans leur lutte contre les dérives autoritaires du pouvoir en place, il ne semble pas que nos compatriotes soient mûrs pour accepter que soit ainsi bafoué leur libre-arbitre et que leur soit imposé durablement un mode de vie par trop attentatoire à leurs libertés !

Non au vaccin obligatoire ! Non au « passeport vert » !