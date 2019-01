Un peu de décence, Monsieur Le Gendre !

Dans une Tribune publiée dans Le Monde d’aujourd’hui (09 janvier 2019), le chef de fil des députés macronistes se montre très agressif à l’égard des gilets jaunes. Il dit notamment : « Ça suffit ! Depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », plus de cinquante députés de la majorité ont vu leur permanence vandalisée, leur domicile forcé, leur voiture incendiée. Certains ont fait l’objet de menaces de mort. (…). Nous sommes en France, en 2019 ! »

Je ne vais pas ici faire l’apologie de la violence, loin de moi cette idée. Néanmoins, un peu de décence de la part du député serait la bienvenue. Il n’y a pas si longtemps (voir un de mes précédents papiers sur AgoraVox), il traitait les Françaises et les Français de moins que rien, adoptant un ton arrogant, une posture de classe, disant à propos des manifestations des gilets jaunes : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons ». Ajoutant : « Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité (...) : le fait d’avoir probablement été trop intelligents, trop subtils, trop techniques, dans les mesures de pouvoir d’achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables au pouvoir d’achat dans le temps. C’était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n’a pas été compris ».

Quand on tient un pareil langage, le langage du mépris, on ne peut pas demander d’être respecté ; le respect relève de la réciprocité. Si le peuple est respecté il respecte également ses élus (dans la mesure où ils l’expriment et qu’ils ne travaillent pas uniquement dans leur propre intérêt de classe, bien évidemment). Là, avec sa sortie d’aujourd’hui, nous avons l’impression qu’un prof, omniscient et omnipuissant est devant nous et nous fait la morale, une morale à deux balles !

Monsieur Le Gendre justifie ensuite cette nécessité de respecter les élus en s’attaquant à Jean-Luc Mélenchon, laissant comprendre que ce dernier inciterait les gilets jaunes à la violence et que le chef de la France Insoumise n’était nullement légitime de défendre les gilets jaunes. Je sais bien que le jeu politicien rentre en compte. Mais, de là à se justifier en faisant de la politique politicienne (ce dont il accuse ses adversaires politiques) et en prenant des airs de prof…

Enfin, décrédibiliser le mouvement des gilets jaunes en qualifiant ceux qui y participent d’instruments de l’extrêmes droite et/ou de l’extrême gauche ne tient pas debout : c’est toute la France marginalisée et déconsidérée qui se soulève. Qu’il y ait des casseurs qui s’immiscent dans les manifestations, c’est un fait ; néanmoins, ce fait ne doit pas occulter tout le reste. Mais ça, les gens des salons parisiens ne peuvent pas le comprendre.

Le respect se mérite !