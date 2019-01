Un peu de sérieux voyons !

Au départ quand j’ai entendu Agnès dire « A un moment on a aussi le droit, collectivement, de se faire un peu plaisir » je me suis dit « What ? Quoi ? Qu’ouïs-je ? Qu’entends-je ? Qu’accoustiqué-je ? De quoi qu’elle cause la meuf là ? Elle parle d’une partouze ?! »

Nan !

Bien sûr que non, on est sur France Info, il est 19h, c’est pas possible.

Et même si on sait que niveau sexualité dans les hautes strates ce n’est pas toujours du joli-joli pour rester sobre et polie (non, je n’ai pas envie de vous faire vomir) Agnès, c’est sûr, elle ne parle pas de ça.

Ensuite mon cerveau malade a pensé « Ah enfin ! Un membre du gouvernement qui comprend pourquoi certaines personnes ont décidé de mettre leurs peurs et leur apathie au placard, et de se réunir pour vivre une expérience de rassemblement populaire, pour discuter d’un futur qui pourrait éventuellement être bien meilleur que celui intrinsèquement lié au système ultra capitaliste » et puis... et puis j’ai entendu la suite.

« C’est un bon moment, janvier, pour à la fois rendre service à nos commerçants et à la fois, avec des prix tirés, c’est accessible à toutes les bourses. Pour les Français c’est intéressant parce qu’il y a beaucoup de stocks avec des démarques, donc c’est un peu gagnant-gagnant pour les Français et pour les commerçants. »

Et là, c’est le drame comme on dirait en Grolandie…

"- Allo tour de contrôle, nous sommes prêts au départ.

- Mise en place du processus de déstabilisation ?

- Check.

- Procédure de manipulation ?

- Activée.

- Système de désinformation ?

- Enclenché.

- Levier de victimisation ?

- Débloqué.

- Déconnexion des élites ?

- Confirmée.

- Bon voyage Eco Sierra Charly Lima Alpha Victor Eco, vous êtes autorisés à faire les soldes."

Et oui, nous sommes fortement invités à participer à l’effort national de consommation par notre Secrétaire d’Etat.

Alors, mesdames et messieurs, faites chauffer vos cartes bleues, achetez, consommez, faites-vous plaisir, ne réfléchissez pas, soyez à l’écoute de tous vos désirs, y en a pour toutes les bourses qu'elle a dit la dame.

Eloignez-vous de la rue et de ces manifestations pleines de séditieux violents, homophobes, racistes et antisémites, qui veulent nuire à coup de poings, de Frexit et de RIC.

Préservez vos yeux des LBD, non non pas le lobby qui se trémousse à l’Elysée, celui qui vous défonce les orbites, vous en aurez bientôt besoin pour… pleurer.